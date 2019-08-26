В ДНР, чтобы почтить память Захарченко, приедут иностранные делегации

ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Иностранные делегации посетят самопровозглашенную Донецкую народную республику в годовщину гибели первого главы ДНР Александра Захарченко, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе МИД республики.
Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Власти ДНР признали произошедшее терактом.
1 ноября 2018, 11:18РИА НовостиВ Донецке увековечат память Александра Захарченко
"В годовщину гибели первого главы Александра Владимировича Захарченко в ДНР приедут представители России, Южной Осетии, Абхазии и ЛНР", - сказали в МИД. В ведомстве отметили, что также ожидается приезд представителей Франции и Италии.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.