Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-26T17:25Z
https://ria.ru/20190826/1557922422.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/153186/17/1531861703_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_04ee2e94b768704614121668f96bdea8.jpg
РИА Новости

В ДНР, чтобы почтить память Захарченко, приедут иностранные делегации

17:25 26.08.2019
3998
© РИА НовостиБаннеры с фотографиями главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко на здании кафе в центре Донецка. 31 октября 2018
Баннеры с фотографиями главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко на здании кафе в центре Донецка. 31 октября 2018
© РИА Новости
Баннеры с фотографиями главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко на здании кафе в центре Донецка. 31 октября 2018. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Иностранные делегации посетят самопровозглашенную Донецкую народную республику в годовщину гибели первого главы ДНР Александра Захарченко, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе МИД республики.
Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Власти ДНР признали произошедшее терактом.
Портрет Александра Захарченко в Донецке
1 ноября 2018, 11:18РИА Новости
В Донецке увековечат память Александра Захарченко
"В годовщину гибели первого главы Александра Владимировича Захарченко в ДНР приедут представители России, Южной Осетии, Абхазии и ЛНР", - сказали в МИД. В ведомстве отметили, что также ожидается приезд представителей Франции и Италии.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
5211011
Обсудить 0
Александр ЗахарченкоДонецкая Народная РеспубликаВ мире
Рекомендуем
Влюбленные держатся за руки
В США молодожены погибли в ДТП спустя несколько минут после свадьбы
РИА
Новости
Актер Игорь Верник с сыном Григорием
Верник объяснил фото сына, сморкающегося в пятитысячную купюру
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Моторвагонное депо Крюково
В Чечне забросали камнями поезд Петербург — Махачкала
Лента
новостей
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали массовое увольнение хирургов на Урале
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Париже накануне саммита G7
Макрон выходит на тропу войны: под ударом Бразилия, Россия и США
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл объяснил, зачем нужно подставлять после удара другую щеку
Алиша Кеннен
В США мать лишилась ноги и пальцев из-за заболевших ангиной детей
Глава Ленинского сельского поселения Николаевского района Волгоградской области Алексей Новиков
В Волгоградской области чиновник провалился в скотомогильник и погиб
Самолет CASA C-101
Момент крушения самолета ВВС Испании в Средиземном море попал на видео
Девушки на ВДНХ
Росстат рассказал, сколько в России женщин на тысячу мужчин
Автозаправочная станция
Росстат отметил снижение цен производителей на бензин
Ядерный взрыв
В Литве предсказали "ядерную гибель"
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14
Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет "Союз"
Подготовка оборудования к противошоковой терапии в отделение реанимации-анестезиологии в городской больнице имени Архиепископа Луки в Тамбове
В ставропольском минздраве прокомментировали смерть роженицы во время родов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:13Корабль с роботом "Федором" вновь попытаются пристыковать к МКС
23:53Спецпосланник США опроверг сообщения о параметрах соглашения с "Талибаном"
23:51В Севастополе пенсионерка умерла у больницы, не дождавшись помощи врачей
23:49Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей
23:46Ливан попросил СБ ООН оказать эффективное давление на Израиль
23:45Власти помогут детям, родители которых погибли после камнепада в Дагестане
23:42У берегов Камчатки произошло землетрясение
23:41Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
23:35У двух британок обнаружили рак благодаря их собакам
23:33В Латакии прогремел взрыв
23:10Чехия готова ежегодно принимать 40 тысяч работников с Украины
23:06В Чехии расследуют инцидент с Boeing, прилетевшим из Греции на одном моторе
22:59Норвежские сейсмологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
22:56СПЧ попросил полицию проверить сообщения о нападении на бездомных в Москве
22:34Израильские военные применили световые ракеты на границе с Ливаном
22:24Мантуров поддержал идею использовать народные промыслы в городской среде
22:18В Пскове потушили пожар в ангаре с битумом
22:16Макрон пообещал сделать все, чтобы жесткого Brexit не произошло
21:50Состояние пострадавшей в Турции российской девочки остается крайне тяжелым
21:49Лидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России
Лента новостейМолния