В ДНР, чтобы почтить память Захарченко, приедут иностранные делегации

Баннеры с фотографиями главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко на здании кафе в центре Донецка. 31 октября 2018. Архивное фото

Баннеры с фотографиями главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко на здании кафе в центре Донецка. 31 октября 2018

ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Иностранные делегации посетят самопровозглашенную Донецкую народную республику в годовщину гибели первого главы ДНР Александра Захарченко, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе МИД республики.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Власти ДНР признали произошедшее терактом.

"В годовщину гибели первого главы Александра Владимировича Захарченко в ДНР приедут представители России, Южной Осетии, Абхазии и ЛНР", - сказали в МИД. В ведомстве отметили, что также ожидается приезд представителей Франции и Италии.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.