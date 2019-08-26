Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-26T17:15Z
https://ria.ru/20190826/1557922182.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/147994/70/1479947091_0:0:2997:1687_1036x0_80_0_0_f483958eb8a04520a5747944279327c2.jpg
РИА Новости

Число погибших от отравления грибами в Воронежской области возросло до 12

17:15 26.08.2019
1818
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 26 авг - РИА Новости. Число умерших от отравления грибами с начала сезона в Воронежской области выросло до 12 человек, сообщает в понедельник департамент здравоохранения региона.
По данным на 23 августа, в регионе от отравления грибами погибли 10 человек, среди них один ребенок. В стационаре воронежской областной больницы №1 на тот момент находились 11 пострадавших. Как отмечали врачи, из них пятеро – в тяжелом состоянии, двое – в реанимации.
"Из-за острого отравления грибами в Воронеже умер еще один мужчина. Таким образом, общее количество смертельных случаев увеличилось до 12", - говорится в сообщении.
По данным депздрава, всего с начала сезона в центр острых отравлений воронежской областной больницы №1 с отравлением грибами поступили 67 человек, в детскую больницу с отравление грибами были госпитализированы три ребёнка.
Грибы подосиновики
21 июля, 03:32РИА Новости
В МЧС рассказали, как не отравиться съедобными грибами
"В настоящее время на лечении находятся семеро пациентов, один из них – в тяжелом состоянии", - информируют врачи.
Такого количества летальных исходов при отравлении грибами в Воронежской области не было несколько лет. В 2012 году в регионе грибами отравились 103 человека, в том числе один ребенок, четыре человека умерли. В 2011 году пострадал 101 человек, семеро умерли, в том числе два ребенка.
Как сообщил РИА Новости представитель депздрава, последний раз в области более 10 человек умирали от отравления грибами в 2005 году - 16 человек.
Galerina marginata
12 июля, 03:12РИА Новости
Названы ядовитые грибы, которые можно спутать со съедобными
2201011
Обсудить 0
Воронежская областьПроисшествия
Рекомендуем
Влюбленные держатся за руки
В США молодожены погибли в ДТП спустя несколько минут после свадьбы
РИА
Новости
Алиша Кеннен
В США мать лишилась ноги и пальцев из-за заболевших ангиной детей
Актер Игорь Верник с сыном Григорием
Верник объяснил фото сына, сморкающегося в пятитысячную купюру
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали массовое увольнение хирургов на Урале
Лента
новостей
Моторвагонное депо Крюково
В Чечне забросали камнями поезд Петербург — Махачкала
Девушки на ВДНХ
Росстат рассказал, сколько в России женщин на тысячу мужчин
Глава Ленинского сельского поселения Николаевского района Волгоградской области Алексей Новиков
В Волгоградской области чиновник провалился в скотомогильник и погиб
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Париже накануне саммита G7
Макрон выходит на тропу войны: под ударом Бразилия, Россия и США
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл объяснил, зачем нужно подставлять после удара другую щеку
Самолет CASA C-101
Момент крушения самолета ВВС Испании в Средиземном море попал на видео
Автозаправочная станция
Росстат отметил снижение цен производителей на бензин
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с пилотируемым кораблем Союз МС-14
Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет "Союз"
Подготовка оборудования к противошоковой терапии в отделение реанимации-анестезиологии в городской больнице имени Архиепископа Луки в Тамбове
В ставропольском минздраве прокомментировали смерть роженицы во время родов
Ядерный взрыв
В Литве предсказали "ядерную гибель"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:13Корабль с роботом "Федором" вновь попытаются пристыковать к МКС
23:53Спецпосланник США опроверг сообщения о параметрах соглашения с "Талибаном"
23:51В Севастополе пенсионерка умерла у больницы, не дождавшись помощи врачей
23:49Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей
23:46Ливан попросил СБ ООН оказать эффективное давление на Израиль
23:45Власти помогут детям, родители которых погибли после камнепада в Дагестане
23:42У берегов Камчатки произошло землетрясение
23:41Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
23:35У двух британок обнаружили рак благодаря их собакам
23:33В Латакии прогремел взрыв
23:10Чехия готова ежегодно принимать 40 тысяч работников с Украины
23:06В Чехии расследуют инцидент с Boeing, прилетевшим из Греции на одном моторе
22:59Норвежские сейсмологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
22:56СПЧ попросил полицию проверить сообщения о нападении на бездомных в Москве
22:34Израильские военные применили световые ракеты на границе с Ливаном
22:24Мантуров поддержал идею использовать народные промыслы в городской среде
22:18В Пскове потушили пожар в ангаре с битумом
22:16Макрон пообещал сделать все, чтобы жесткого Brexit не произошло
21:50Состояние пострадавшей в Турции российской девочки остается крайне тяжелым
21:49Лидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России
Лента новостейМолния