Число погибших от отравления грибами в Воронежской области возросло до 12

ВОРОНЕЖ, 26 авг - РИА Новости. Число умерших от отравления грибами с начала сезона в Воронежской области выросло до 12 человек, сообщает в понедельник департамент здравоохранения региона.

По данным на 23 августа, в регионе от отравления грибами погибли 10 человек, среди них один ребенок. В стационаре воронежской областной больницы №1 на тот момент находились 11 пострадавших. Как отмечали врачи, из них пятеро – в тяжелом состоянии, двое – в реанимации.

"Из-за острого отравления грибами в Воронеже умер еще один мужчина. Таким образом, общее количество смертельных случаев увеличилось до 12", - говорится в сообщении.

По данным депздрава, всего с начала сезона в центр острых отравлений воронежской областной больницы №1 с отравлением грибами поступили 67 человек, в детскую больницу с отравление грибами были госпитализированы три ребёнка.

"В настоящее время на лечении находятся семеро пациентов, один из них – в тяжелом состоянии", - информируют врачи.

Такого количества летальных исходов при отравлении грибами в Воронежской области не было несколько лет. В 2012 году в регионе грибами отравились 103 человека, в том числе один ребенок, четыре человека умерли. В 2011 году пострадал 101 человек, семеро умерли, в том числе два ребенка.