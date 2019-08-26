Гости из 6 регионов приняли участие в липецком фестивале "Семейная рыбалка"

ЛИПЕЦК, 26 авг — РИА Новости. Несколько десятков семей из шести регионов России приняли участие в межрегиональном фестивале "Семейная рыбалка", который прошёл в селе Казаки Елецкого района Липецкой области, сообщил РИА Новости в понедельник врио главы региона Игорь Артамонов.

По его словам, в программу фестиваля вошли конкурс по устройству палаточного лагеря, викторина по краеведению для детей, мастер-класс по оказанию первой помощи, показ творческих номеров "Песни у костра" и мастер-классы по рыбной ловле от опытных рыбаков.

Врио главы региона отметил, что главным конкурсным испытанием стало соревнование по рыболовному спорту, в ходе которого семейные команды боролись за самый большой улов. Лучшими рыболовами признаны участники, представлявшие Липецкую область. Первое место заняла семья Тимофеевых из Чаплыгинского района, второе – семья Козловых из Данковского района, третье – семья Балбековых из Хлевенского района.