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РИА Новости
Липецкая область

Гости из 6 регионов приняли участие в липецком фестивале "Семейная рыбалка"

17:08 26.08.2019
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкРыба, пойманная в сеть
Рыба, пойманная в сеть
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
ЛИПЕЦК, 26 авг — РИА Новости. Несколько десятков семей из шести регионов России приняли участие в межрегиональном фестивале "Семейная рыбалка", который прошёл в селе Казаки Елецкого района Липецкой области, сообщил РИА Новости в понедельник врио главы региона Игорь Артамонов.
По его словам, в программу фестиваля вошли конкурс по устройству палаточного лагеря, викторина по краеведению для детей, мастер-класс по оказанию первой помощи, показ творческих номеров "Песни у костра" и мастер-классы по рыбной ловле от опытных рыбаков.
Врио главы региона отметил, что главным конкурсным испытанием стало соревнование по рыболовному спорту, в ходе которого семейные команды боролись за самый большой улов. Лучшими рыболовами признаны участники, представлявшие Липецкую область. Первое место заняла семья Тимофеевых из Чаплыгинского района, второе – семья Козловых из Данковского района, третье – семья Балбековых из Хлевенского района.
"Подобные фестивали объединяют людей, позволяют сохранить семейные ценности, прививают любовь к здоровому образу жизни, наша задача – поддерживать и развивать такие идеи", – сказал Игорь Артамонов.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьЛипецкРоссияОбщество
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