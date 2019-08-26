Максим Галкин станет ведущим гала-шоу к 100-летию русского госцирка

Телеведущий Максим Галкин перед началом XIV ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки "МУЗ-ТВ 2016. Энергия будущего" в Москве.

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Валерий Леонтьев и Филипп Киркоров, представители известных цирковых династий и ветераны советского цирка выступят на гала-шоу, посвященном 100-летию отечественного государственного цирка, ведущим станет Максим Галкин, сообщил на пресс-конференции в понедельник худрук и главный режиссер компании "Росгосцирк" Гия Эрадзе.

Представление пройдет 16 сентября в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре.

"Мы пригласили всех ветеранов советского цирка. В шоу примут участие известные династии, великие клоуны, Юрий Куклачев согласился выступить. Пригласили звезд, которые имеют отношение к цирку — Валерия Леонтьева, Филиппа Киркорова, Александра Олешко. Максим Галкин будет ведущим", — рассказал Эрадзе.

Он отметил, что организаторы стараются сделать душевное представление, которое "останется в сердцах" зрителей и участников.