Максим Галкин станет ведущим гала-шоу к 100-летию русского госцирка

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Валерий Леонтьев и Филипп Киркоров, представители известных цирковых династий и ветераны советского цирка выступят на гала-шоу, посвященном 100-летию отечественного государственного цирка, ведущим станет Максим Галкин, сообщил на пресс-конференции в понедельник худрук и главный режиссер компании "Росгосцирк" Гия Эрадзе.
Представление пройдет 16 сентября в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре.
"Мы пригласили всех ветеранов советского цирка. В шоу примут участие известные династии, великие клоуны, Юрий Куклачев согласился выступить. Пригласили звезд, которые имеют отношение к цирку — Валерия Леонтьева, Филиппа Киркорова, Александра Олешко. Максим Галкин будет ведущим", — рассказал Эрадзе.
Он отметил, что организаторы стараются сделать душевное представление, которое "останется в сердцах" зрителей и участников.
День рождения российского цирка ежегодно отмечается 26 августа. В этот день в 1919 году Владимир Ленин подписал декрет Совета народных комиссаров "Об объединении театрального дела", согласно которому цирки стали государственными и вошли в объединение "Союзгосцирк", который после распада СССР стал "Росгосцирком".
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