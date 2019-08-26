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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

В СПЧ поддержали идею об электронном голосовании на муниципальных выборах

16:54 26.08.2019
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в регионах России
Единый день голосования в регионах России
© РИА Новости / Макс Ветров
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Единый день голосования в регионах России. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Нужно пытаться переходить на электронное голосование на уровне муниципальных образований России, так как Москва и некоторые субъекты к этому уже готовы, заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Игорь Борисов.
Ранее глава СПЧ Михаил Федотов рассказал в интервью РИА Новости, что считает необходимым переход на безбумажную избирательную систему, что сделает процесс волеизъявления граждан простым и комфортным. Он отметил, что Совет представит предложения в своем традиционном докладе по итогам мониторинга в единый день голосования на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Я думаю, нужно пытаться переходить, но на уровне муниципальных образований. Тем более мы видим, что Москва к этому в принципе готова, как и ряд субъектов, где население наиболее продвинуто в цифровых вопросах", - сказал Борисов.
Избиратели во время голосования в Москве
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По его словам, Россия поступательно развивает свои цифровые технологии и движется быстрыми темпам к цифровому обществу. "Но выборы – это институт воспроизводства власти, и любая неточность, любая погрешность, любая шероховатость либо непродуманность в этом вопросе поставит под сомнение легитимность избранной власти", - добавил член СПЧ.
"Поэтому, естественно, двигаться в этом направлении нужно, но надо здесь быть очень осторожными, обеспечивая стопроцентную реализацию избирательных прав на подлинные выборы. Подлинность выборов - это один из международных принципов, который гарантирует неискаженный учет выбора избирателя, в том числе и в рамках подачи документов, их доведения до соответствующих лиц, уточнение каких-то нюансов - сегодня может быть искажена в рамках действующей электронной системы, которая сегодня только пытается крепко встать на ноги", - отметил Борисов.
Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Временной комиссии Михаил Федотов
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Выборы в МосгордумуСовет по правам человека при Президенте РФИгорь БорисовМихаил ФедотовМоскваРоссияПолитика
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