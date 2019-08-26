В СПЧ поддержали идею об электронном голосовании на муниципальных выборах

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Нужно пытаться переходить на электронное голосование на уровне муниципальных образований России, так как Москва и некоторые субъекты к этому уже готовы, заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Игорь Борисов.

Ранее глава СПЧ Михаил Федотов рассказал в интервью РИА Новости, что считает необходимым переход на безбумажную избирательную систему, что сделает процесс волеизъявления граждан простым и комфортным. Он отметил, что Совет представит предложения в своем традиционном докладе по итогам мониторинга в единый день голосования на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я думаю, нужно пытаться переходить, но на уровне муниципальных образований. Тем более мы видим, что Москва к этому в принципе готова, как и ряд субъектов, где население наиболее продвинуто в цифровых вопросах", - сказал Борисов.

По его словам, Россия поступательно развивает свои цифровые технологии и движется быстрыми темпам к цифровому обществу. "Но выборы – это институт воспроизводства власти, и любая неточность, любая погрешность, любая шероховатость либо непродуманность в этом вопросе поставит под сомнение легитимность избранной власти", - добавил член СПЧ.