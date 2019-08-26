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РИА Новости

Косаток из "китовой тюрьмы" доставили к причалу в Хабаровском крае

16:50 26.08.2019
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© Фото : пресс-служба ВНИРОКосатки из "китовой тюрьмы"
Косатки из китовой тюрьмы
© Фото : пресс-служба ВНИРО
Косатки из "китовой тюрьмы". Архивное фото
ХАБАРОВСК, 26 авг - РИА Новости. Судно, перевозившее по Амуру двух косаток и шесть белух из бухты Средняя, вечером в понедельник благополучно пришвартовалось к причалу в поселке Иннокентьевка Николаевского района Хабаровского края, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
"Судно прибыло (в Иннокентьевку – ред.) вечером около 20 часов (13.00 мск) понедельника. Животные перенесли транспортировку спокойно. Прохладная пасмурная погода не позволяла воде нагреваться, поэтому на всем пути следования ее температура была комфортной для морских млекопитающих", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время путешествия по Амуру за состоянием животных и их поведением непрерывно следили ветеринары, тренеры и ученые. Транспортировочные ванны с косатками находились рядом, и животные переговаривались между собой. Самец вел себя активно, часто заныривал. Самка, наоборот, спокойно сидела в воде. Белухи сохраняли подвижность, ныряя в транспортировочных ваннах.
"После замены воды животных перегрузят на автомобильный транспорт, и колонна двинется в сторону Охотского моря к мысу Перовского. Протяженность последнего этапа пути составит около 100 километров. Погода на мысе Перовского благоприятная. Во вторник утром начнется работа по подготовке животных к выпуску в естественную среду обитания", - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что в этот раз на волю выпустят двух последних косаток из "китовой тюрьмы" и шесть белух. В неволе остаются еще около 80 белух. Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили 27 июня, вторую группу из трех косаток - 16 июля, третью партию из трех косаток - 6 августа.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.
Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
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