Пресс-показ фильма "Царство" японского режиссера Синсуке Сато

Премьера военно-исторического боевика пройдет 29 августа в кинотеатре "Октябрь". В широкий российский прокат картина выйдет 5 сентября при поддержке единственного в России телеканала аниме, фэнтези и фантастики FAN.
Действие разворачивается в Древнем Китае в эпоху Сражающихся царств. Государства ведут между собой кровопролитные захватнические войны в попытке присоединить новые территории и народы. В это время на окраинах одного из таких царств упорно изучают боевые искусства двое сирот, мечтающих стать великими генералами и отправиться покорять земли Китая. В то время как во дворце правителя зреет заговор, судьба преподносит героям шанс явить все свое мастерство и отвагу, чтобы вернуть трон и объединить мир, раздираемый многовековой кровавой междоусобицей.
В главных ролях: Кэнто ЯМАДЗАКИ, Рё ЁСИДЗАВА, Масами НАГАСАВА.
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Действие разворачивается в Древнем Китае в эпоху Сражающихся царств. Государства ведут между собой кровопролитные захватнические войны в попытке присоединить новые территории и народы. В это время на окраинах одного из таких царств упорно изучают боевые искусства двое сирот, мечтающих стать великими генералами и отправиться покорять земли Китая. В то время как во дворце правителя зреет заговор, судьба преподносит героям шанс явить все свое мастерство и отвагу, чтобы вернуть трон и объединить мир, раздираемый многовековой кровавой междоусобицей.
В главных ролях: Кэнто ЯМАДЗАКИ, Рё ЁСИДЗАВА, Масами НАГАСАВА.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Большой зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/