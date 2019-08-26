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РИА Новости

Пресс-показ фильма "Царство" японского режиссера Синсуке Сато

16:48 26.08.2019
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29 августа в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-показ фильма "Царство" японского режиссера Синсуке Сато.
Премьера военно-исторического боевика пройдет 29 августа в кинотеатре "Октябрь". В широкий российский прокат картина выйдет 5 сентября при поддержке единственного в России телеканала аниме, фэнтези и фантастики FAN.
Действие разворачивается в Древнем Китае в эпоху Сражающихся царств. Государства ведут между собой кровопролитные захватнические войны в попытке присоединить новые территории и народы. В это время на окраинах одного из таких царств упорно изучают боевые искусства двое сирот, мечтающих стать великими генералами и отправиться покорять земли Китая. В то время как во дворце правителя зреет заговор, судьба преподносит героям шанс явить все свое мастерство и отвагу, чтобы вернуть трон и объединить мир, раздираемый многовековой кровавой междоусобицей.
В главных ролях: Кэнто ЯМАДЗАКИ, Рё ЁСИДЗАВА, Масами НАГАСАВА.

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