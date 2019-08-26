Скорсезе наградят за вклад в кинематограф на фестивале в Санта-Барбаре

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. На Международном кинофестивале в Санта-Барбаре 14-ю ежегодную премию Кирка Дугласа за выдающиеся достижения в кинематографе получит Мартин Скорсезе, сообщает Indiewire.
Вручение награды состоится на гала-ужине 14 ноября.
"Это блестящий режиссер. Он снял бесконечное количество незабываемых фильмов, он – настоящее сокровище для кинематографа. Для меня это большая честь, и я очень рад, что он получит премию", - процитировали устроители смотра слова Дугласа.
Осенью на экраны выходит фильм Скорсезе "Ирландец". В нем снялись Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Анна Пэкуин, Бобби Каннавале, Джесси Племонс и другие известные актеры.
Премьера ленты состоится 27 сентября на кинофестивале в Нью-Йорке.
С 2006 года ежегодная премия Кирка Дугласа вручается за достижения в области кинематографа (не только тем, кто за камерой, но и тем, кто перед ней). До Скорсезе ее лауреатами становились Роберт Де Ниро, Хью Джекман, Джуди Денч, Джейн Фонда, Квентин Тарантино и другие.