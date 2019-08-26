План по переселению из аварийных домов досрочно выполнили в Подмосковье

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Московская область и ряд других регионов выполнили план по переселению из аварийных домов досрочно. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на "Российскую газету" и Фонд ЖКХ.
Так, в Подмосковье расселили 5,73 тысячи квадратных метров в этом году. Новое жилье получили 400 человек. Кроме того, досрочно выполнили планы Воронежская, Тюменская, Челябинская области, Алтайский край и другие регионы. В каждом из них жилье получили от 110 до 490 человек.
Есть регионы, где власти не укладываются в намеченные сроки. Это Белгородская, Иркутская, Курганская, Самарская области и Северная Осетия.
Несмотря на выполнение плана, программа продолжается. До 2024 году новое жилье должны получить 530 тысяч жителей России.