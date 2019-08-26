Штрафы за задержку пешеходов введут в Подмосковье

В настоящее время разрабатывается соответствующая инициатива. Сроки ее реализации пока не определены.

Недобросовестных водителей помогут зафиксировать камеры фото- и видеонаблюдения. Кроме того, с их помощью регистрируются и другие нарушения: проезд на красный свет, превышение скорости, езда по обочине, стоянка на "вафельной" разметке, пересечение стоп-линий.