Штрафы за задержку пешеходов введут в Подмосковье

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. В Подмосковье могут начать штрафовать водителей, которые не пропускают пешеходов на переходах. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
В настоящее время разрабатывается соответствующая инициатива. Сроки ее реализации пока не определены.
Недобросовестных водителей помогут зафиксировать камеры фото- и видеонаблюдения. Кроме того, с их помощью регистрируются и другие нарушения: проезд на красный свет, превышение скорости, езда по обочине, стоянка на "вафельной" разметке, пересечение стоп-линий.