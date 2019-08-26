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РИА Новости
Новости Подмосковья

Штрафы за задержку пешеходов введут в Подмосковье

16:42 26.08.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПрохожие на пешеходном переходе
Прохожие на пешеходном переходе
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. В Подмосковье могут начать штрафовать водителей, которые не пропускают пешеходов на переходах. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
В настоящее время разрабатывается соответствующая инициатива. Сроки ее реализации пока не определены.
Недобросовестных водителей помогут зафиксировать камеры фото- и видеонаблюдения. Кроме того, с их помощью регистрируются и другие нарушения: проезд на красный свет, превышение скорости, езда по обочине, стоянка на "вафельной" разметке, пересечение стоп-линий.
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