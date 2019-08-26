Премьер Пакистана поднимет вопрос Кашмира на Генассамблее ООН

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Имран Хан сообщил, что поднимет вопрос Кашмира в ходе своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН 27 сентября, передает агентство Премьер-министр Пакистана Имран Хан сообщил, что поднимет вопрос Кашмира в ходе своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН 27 сентября, передает агентство ANI

"Я выступлю на Генеральной Ассамблее ООН 27 сентября и подниму вопрос Кашмира на мировой арене", - цитирует агентство заявление Хана.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди, открывая переговоры с президентом США Дональдом Трампом на полях проходящего во французском Биаррице саммита G7, заявил, что вопрос о принадлежности спорного региона Кашмир касается только Индии и Пакистана, которые смогут урегулировать существующие между ними противоречия посредством диалога.

Пакистан остро отреагировал, когда 5 августа Нью-Дели ввел в штате Джамму и Кашмир прямое федеральное управление, отменив особый статус региона. Сообщалось, что стороны начали стягивать к границе войска. Индия и Пакистан уже трижды воевали из-за Кашмира. Сейчас обе страны обладают ядерным оружием.