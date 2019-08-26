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РИА Новости

Премьер Пакистана поднимет вопрос Кашмира на Генассамблее ООН

16:37 26.08.2019
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© AP Photo / Thomas PeterПремьер-министр Пакистана Имран Хан
Премьер-министр Пакистана Имран Хан
© AP Photo / Thomas Peter
Премьер-министр Пакистана Имран Хан . Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Имран Хан сообщил, что поднимет вопрос Кашмира в ходе своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН 27 сентября, передает агентство ANI.
"Я выступлю на Генеральной Ассамблее ООН 27 сентября и подниму вопрос Кашмира на мировой арене", - цитирует агентство заявление Хана.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Вчера, 14:24РИА Новости
Моди назвал Кашмир проблемой, касающейся лишь Индии и Пакистана
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди, открывая переговоры с президентом США Дональдом Трампом на полях проходящего во французском Биаррице саммита G7, заявил, что вопрос о принадлежности спорного региона Кашмир касается только Индии и Пакистана, которые смогут урегулировать существующие между ними противоречия посредством диалога.
Пакистан остро отреагировал, когда 5 августа Нью-Дели ввел в штате Джамму и Кашмир прямое федеральное управление, отменив особый статус региона. Сообщалось, что стороны начали стягивать к границе войска. Индия и Пакистан уже трижды воевали из-за Кашмира. Сейчас обе страны обладают ядерным оружием.
После того, как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир оставался единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. После введения индийскими властями прямого федерального управления Джамму и Кашмир перестал быть штатом и стал "союзной территорией".
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Имран ХанНарендра МодиПакистанООНИндияВ мире
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