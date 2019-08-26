Предприятия Белоруссии представят более 80 образцов техники на МАКС-2019

МИНСК, 26 авг - РИА Новости. Предприятия военно-промышленного комплекса Белоруссии представят на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в России более 80 образцов продукции военного назначения, сообщается в понедельник на сайте белорусского Государственного военно-промышленного комитета.

МАКС-2019 пройдет с 27 августа по 1 сентября на аэродроме летно-исследовательского института имени Громова в городе Жуковском (Российская Федерация).

"Национальную оборонку на МАКС-2019 представили около десяти предприятий... Предприятия продемонстрируют научно-технический и инновационный потенциал военно-промышленного комплекса Республики Беларусь в авиационном и космическом сегментах и возможности по расширению межотраслевой и международной производственной кооперации в рамках действующих и перспективных проектов", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что "всего белорусские предприятия привезли на авиасалон МАКС-2019 более 80 образцов продукции военного назначения". В частности, будут представлены новейшие оборонные технологии и возможности в области разработки и производства роботизированной техники воздушного базирования, портативных диагностических комплексов, в том числе новинка – характериограф вольтамперных и импедансных сигнатур Assist-ASA.

Помимо этого, будут представлены возможности белорусского ВПК в сфере разработки средств радиоэлектронной защиты летательных аппаратов от управляемых средств поражения наземного и воздушного базирования, средств отображения информации авиационного назначения с различными диагоналями для жестких условий эксплуатации, возможности по ремонту, сервисному обслуживанию, модернизации различных типов воздушных судов и по производству деталей и компонентов авиационной техники. По данным комитета, планируется экспонировать результаты глубокой модернизации реактивных систем залпового огня типа "Ураган", зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны и радиотехнических средств обеспечения полетов.