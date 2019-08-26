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РИА Новости
Тамбовская область

Проекты тамбовской молодежи завоевали 2 гранта на фестивале "Таврида – АРТ"

16:30 26.08.2019
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© Fotolia / Sergey LavrentevВид на Тамбов
Вид на Тамбов
© Fotolia / Sergey Lavrentev
ТАМБОВ, 26 авг - РИА Новости. Представители Тамбовской области выиграли на фестивале творческих сообществ "Таврида-АРТ", который прошел в Республике Крым, два гранта на общую сумму 1,2 миллиона рублей для реализации социально значимых проектов, сообщил в понедельник РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"Так, Валерия Кривошеева выиграла грант в размере 900 тысяч рублей на проведение в городе Рассказово, известном как "столица вязания", событийного мероприятия – Фестиваля носка. Проект Валерии направлен на повышение туристической привлекательности города и привлечение внимания молодежи к историко-культурному наследию региона. Второй грант в 300 тысяч рублей завоевала активистка Тамбовского регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России", финалистка первого сезона конкурса "ЛидерыТамбовщины" Юлия Жмаева. Проект называется "Life в кайф с Kangoo jumps" и направлен на пропаганду активного образа жизни и спорта", - сказал собеседник агентства.

По его словам, активное участие в фестивале "Таврида – АРТ" принял глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, который поблагодарил молодёжную делегацию региона за яркое участие в этом мероприятии.
"Я безумно рад за наших ребят, получивших гранты. Отдельно с удовлетворением отмечу, что наша Тамбовская область здесь была представлена на достойном уровне, в лидерах мы точно были. Об этом говорит и внимание к нашей выставке и проектам руководства страны, администрации президента. Вижу, какое доброе отношение к Тамбовской области", - приводит пресс-служба слова Никитина.
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин
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Губернатор отметил, что в Тамбовской области и дальше будут создавать все условия для реализации потенциала талантливых людей. Так, уже скоро будет создана одна из первых в стране арт-резиденций "Гараж".
"Тамбовская область сегодня успешно реализует все федеральные тренды на региональном уровне, и, что самое главное, - формируется сообщество молодых, активных и способных людей. Здорово, что сегодня учитывается мнение молодёжи. Такого прорыва на региональном и федеральном уровне не было ещё даже два-три года назад. Все это происходит при поддержке администрации президента: интересные проекты, результаты реализации которых мы увидим в ближайшем будущем. Все то, о чем мы сегодня говорим, что делаем - это инвестиция в нашу талантливую молодежь", - сказал Никитин.
В пресс-службе добавили, что выставочный павильон Тамбовской области на фестивале был отмечен в числе лучших.
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Тамбовская областьАлександр НикитинТамбовская областьОбщество
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