Четыре издания претендуют на Гран-при конкурса "Книга года 2019"

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Четыре издания, в том числе четырехтомный альманах "Тобольск и вся Сибирь", а также сборник воспоминаний, выпущенный к 100-летию со дня рождения Даниила Гранина, стали финалистами конкурса "Книга года 2019" в главной номинации. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Московской международной книжной выставки-ярмарки.

Также жюри рассматривает на Гран-при альбом "Государственные регалии Московского царства", демонстрирующий атрибуты верховной власти русских государей XIV–XVII веков, и интерактивный сборник рассказов, стихов, очерков и писем "Великая Отечественная война. 1941–1945", адресованный юным читателям.

В этом году, помимо традиционных десяти номинаций, в конкурс включена еще одна - "Мельпомена и Талия". В ней отмечены издания, посвященные истории театрального искусства, жизни и творчеству самых ярких представителей театральной профессии. "В шорт-листе — издание, рассказывающее о фондах Музея Государственного академического Большого театра России, сборник кабаретных пьес Серебряного века, книга либретто балетов Мариуса Петипа и биография Дмитрия Хворостовского", - уточнили в пресс-службе ММКВЯ.

Лауреаты конкурса "Книга года" будут объявлены четвертого сентября, в день открытия Московской международной книжной выставки-ярмарки.

В этом году участие в нем приняли более 400 книг от 110 издательств из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Рязани, Казани, Красноярска, Магадана, Нальчика, Новосибирска, Пскова, Тобольска, Якутска и других городов России.