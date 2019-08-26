Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-26T16:38Z
https://ria.ru/20190826/1557919657.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155746/03/1557460358_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_4b13ba0f6a06058dc225785786add1f5.jpg
РИА Новости
Культура

Четыре издания претендуют на Гран-при конкурса "Книга года 2019"

16:38 26.08.2019
105
© РИА Новости / Александр УткинАнтикварные издания на стеллажах "Дома антикварной книги в Никитском"
Антикварные издания на стеллажах Дома антикварной книги в Никитском
© РИА Новости / Александр Уткин
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Четыре издания, в том числе четырехтомный альманах "Тобольск и вся Сибирь", а также сборник воспоминаний, выпущенный к 100-летию со дня рождения Даниила Гранина, стали финалистами конкурса "Книга года 2019" в главной номинации. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Московской международной книжной выставки-ярмарки.
Также жюри рассматривает на Гран-при альбом "Государственные регалии Московского царства", демонстрирующий атрибуты верховной власти русских государей XIV–XVII веков, и интерактивный сборник рассказов, стихов, очерков и писем "Великая Отечественная война. 1941–1945", адресованный юным читателям.
В этом году, помимо традиционных десяти номинаций, в конкурс включена еще одна - "Мельпомена и Талия". В ней отмечены издания, посвященные истории театрального искусства, жизни и творчеству самых ярких представителей театральной профессии. "В шорт-листе — издание, рассказывающее о фондах Музея Государственного академического Большого театра России, сборник кабаретных пьес Серебряного века, книга либретто балетов Мариуса Петипа и биография Дмитрия Хворостовского", - уточнили в пресс-службе ММКВЯ.
Лауреаты конкурса "Книга года" будут объявлены четвертого сентября, в день открытия Московской международной книжной выставки-ярмарки.
В этом году участие в нем приняли более 400 книг от 110 издательств из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Рязани, Казани, Красноярска, Магадана, Нальчика, Новосибирска, Пскова, Тобольска, Якутска и других городов России.
Конкурс учрежден в 1999 году в целях поддержки российского книгоиздания.
Девушка читает на пляже
10 июня, 08:00Культура
"Внеклассное чтение": десять новых книг лета
010000
КультураКнигиНовости культурыДмитрий Хворостовский
Рекомендуем
Американская певица Тейлор Свифт во время выступления в Хьюстоне, США
Lover Тейлор Свифт за два дня стал самым продаваемым альбомом в США
РИА
Новости
Режиссер Мартин Скорсезе
Скорсезе наградят за вклад в кинематограф на фестивале в Санта-Барбаре
Город Харбин
КНР открывает зону свободной торговли на границе провинции Хэйлунцзян и РФ
Теплоход Мустай Карим (проект PV300)
Новейший круизный лайнер "Мустай Карим" спустят на воду в сентябре
Лента
новостей
Единый день голосования в регионах России
В СПЧ поддержали идею об электронном голосовании на муниципальных выборах
Массовый лов красной рыбы на побережье Берингова моря
ОСК начала строить большой морозильный траулер для камчатских рыбаков
Фестиваль-конкурс народного творчества Играй, гармонь елецкая!
Елецкая рояльная гармонь соберет несколько тысяч гостей
Премьер-министр Пакистана Имран Хан
Премьер Пакистана поднимет вопрос Кашмира на Генассамблее ООН
Певица Земфира на премьере музыкального фильма режиссера Ренаты Литвиновой Зеленый театр в Земфире
Рената Литвинова поздравила Земфиру с днем рождения
Тяжелый авианесущий крейсер Северного флота Адмирал Кузнецов в плавучем доке на 82-м судоремонтном заводе
В ОСК рассказали о модернизации дока под авианосец "Адмирал Кузнецов"
Полицейские в шведском городе Мальме
Россияне не пострадали во время стрельбы в шведском Мальме
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов
Архангельский губернатор заявил, что после ЧП в Неноксе угрозы жителям нет
Продюсер Дэвид Хейман
Продюсер "Гарри Поттера" снимет сериал про темную сторону соцсетей
В Екатеринбурге закатали в асфальт часть граффити Покраса Лампаса
В Екатеринбурге решили убрать крест из работы Покраса Лампаса
Могила Неизвестного солдата в Александровском саду
В Любляну доставят частицу Вечного огня из Москвы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:13Корабль с роботом "Федором" вновь попытаются пристыковать к МКС
23:53Спецпосланник США опроверг сообщения о параметрах соглашения с "Талибаном"
23:51В Севастополе пенсионерка умерла у больницы, не дождавшись помощи врачей
23:49Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей
23:46Ливан попросил СБ ООН оказать эффективное давление на Израиль
23:45Власти помогут детям, родители которых погибли после камнепада в Дагестане
23:42У берегов Камчатки произошло землетрясение
23:41Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
23:35У двух британок обнаружили рак благодаря их собакам
23:33В Латакии прогремел взрыв
23:10Чехия готова ежегодно принимать 40 тысяч работников с Украины
23:06В Чехии расследуют инцидент с Boeing, прилетевшим из Греции на одном моторе
22:59Норвежские сейсмологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
22:56СПЧ попросил полицию проверить сообщения о нападении на бездомных в Москве
22:34Израильские военные применили световые ракеты на границе с Ливаном
22:24Мантуров поддержал идею использовать народные промыслы в городской среде
22:18В Пскове потушили пожар в ангаре с битумом
22:16Макрон пообещал сделать все, чтобы жесткого Brexit не произошло
21:50Состояние пострадавшей в Турции российской девочки остается крайне тяжелым
21:49Лидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России
Лента новостейМолния