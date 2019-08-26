Первый в мире энергоблок плавучей АЭС вышел в Баренцево море

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Первый в мире промышленный плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов", буксируемый ледоколом "Диксон" и двумя морскими буксирами на Чукотку, вышел в Баренцево море, сообщила пресс-служба Росморречфлота.

В пятницу в Мурманске прошла торжественная церемония отправки на место работы на Чукотку первого в мире промышленного ПЭБ "Академик Ломоносов".

"Плавучий атомный энергоблок "Академик Ломоносов", ведомый ледоколом "Диксон" ФГУП "Росморпорт" и двумя морскими буксирами к постоянному месту работы на Чукотку, вышел в Баренцево море. Стартовавший с мурманской базы "Атомфлота" в минувшую пятницу ордер преодолел более 50 километров по извилистому Кольскому заливу, миновал Териберский маяк и теперь держит курс на северо-восток выше оконечности "каменной громады" острова Кильдин", - говорится в сообщении.

Росморречфлот отмечает, что погода по пути "Академика Ломоносова" благоприятная. При ее сохранении за сутки планируется проходить порядка 150 миль. До Певека остается более 2500 миль маршрута, расчетное время на переход - от 28 до 40 суток, в зависимости от ледовой обстановки и других возможных обстоятельств. Транспортировка ПЭБ - несамоходного морского сооружения водоизмещением более 22 тысяч тонн – выполняется по трассе Северного морского пути. Все суда буксировочного ордера имеют ледовый класс.

Плавучий энергетический блок "Академик Ломоносов" проекта 20870 - это головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. "Академик Ломоносов" представляет собой новый класс энергоисточников на базе российских технологий атомного судостроения. Это уникальный проект мобильного транспортабельного несамоходного энергоблока малой мощности. Он предназначен для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, его основная цель - обеспечить энергией удаленные промышленные предприятия, портовые города, а также газовые и нефтяные платформы, расположенные в открытом море.