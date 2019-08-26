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РИА Новости
Ядерные технологии

Первый в мире энергоблок плавучей АЭС вышел в Баренцево море

16:21 26.08.2019
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкПлавучая атомная теплоэлектростанция проекта 20870 "Академик Ломоносов" в порту Мурманска
Плавучая атомная теплоэлектростанция проекта 20870 Академик Ломоносов в порту Мурманска
© РИА Новости / Павел Львов
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Плавучая атомная теплоэлектростанция проекта 20870 "Академик Ломоносов" в порту Мурманска. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Первый в мире промышленный плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов", буксируемый ледоколом "Диксон" и двумя морскими буксирами на Чукотку, вышел в Баренцево море, сообщила пресс-служба Росморречфлота.
В пятницу в Мурманске прошла торжественная церемония отправки на место работы на Чукотку первого в мире промышленного ПЭБ "Академик Ломоносов".
"Плавучий атомный энергоблок "Академик Ломоносов", ведомый ледоколом "Диксон" ФГУП "Росморпорт" и двумя морскими буксирами к постоянному месту работы на Чукотку, вышел в Баренцево море. Стартовавший с мурманской базы "Атомфлота" в минувшую пятницу ордер преодолел более 50 километров по извилистому Кольскому заливу, миновал Териберский маяк и теперь держит курс на северо-восток выше оконечности "каменной громады" острова Кильдин", - говорится в сообщении.
Росморречфлот отмечает, что погода по пути "Академика Ломоносова" благоприятная. При ее сохранении за сутки планируется проходить порядка 150 миль. До Певека остается более 2500 миль маршрута, расчетное время на переход - от 28 до 40 суток, в зависимости от ледовой обстановки и других возможных обстоятельств. Транспортировка ПЭБ - несамоходного морского сооружения водоизмещением более 22 тысяч тонн – выполняется по трассе Северного морского пути. Все суда буксировочного ордера имеют ледовый класс.
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Плавучий энергетический блок "Академик Ломоносов" проекта 20870 - это головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. "Академик Ломоносов" представляет собой новый класс энергоисточников на базе российских технологий атомного судостроения. Это уникальный проект мобильного транспортабельного несамоходного энергоблока малой мощности. Он предназначен для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, его основная цель - обеспечить энергией удаленные промышленные предприятия, портовые города, а также газовые и нефтяные платформы, расположенные в открытом море.
Длина судна составляет около 140 метров, ширина - 30 метров, водоизмещение - более 20 тысяч тонн. Назначенный срок эксплуатации "Академика Ломоносова" - 40 лет. На ПЭБ предусматривается размещение около 70 человек обслуживающего персонала. Для них предусмотрены жилые каюты, столовая, спортивный комплекс.
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Ядерные технологииРосморпортДальний ВостокАтомфлотРосморречфлотМурманскЭкономика
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