Задержанный агент СБУ оценил версию Киева о смерти россиянина в тюрьме

ЛУГАНСК, 26 авг – РИА Новости. Агент Службы безопасности Украины Егор Гетьман, задержанный сотрудниками Министерства государственной безопасности самопровозглашенной Луганской народной республики по обвинению в шпионаже, заявил, что сомневается в версии Киева о гибели в украинской тюрьме в результате несчастного случая добровольца из РФ Валерия Иванова.

Ранее МГБ ЛНР заявило о задержании агента СБ Украины Егора Гетьмана, который был заброшен в республику во время обмена пленными для ведения диверсионно-разведывательной деятельности. Гетьман заявлял, что его готовили иностранные инструкторы. По данным ведомства, под видом лица, осужденного за сепаратизм, Гетьман отбывал наказание в исправительной колонии Львовской области вместе с политзаключенными из Луганской и Донецкой народных республик.

"По прибытию в колонию города Дрогобыч №40 меня поместили, как я понял, в камеру политзаключенных, там было 7-8 человек, среди них был и Валера Иванов", – говорит Гетьман на видео, предоставленном РИА Новости МГБ ЛНР.

Гетьман сообщил, что Иванова отказались менять по инициативе представителя Киева в гуманитарной группе, на тот момент, Ирины Геращенко.

"По украинской версии, он (Иванов - ред.) упал. Сомневаюсь. Нормальный, адекватный, здоровый человек. Не наблюдал я за ним, чтобы он ходил и падал", - добавил Гетьман.

Он также отметил, что "в колонии (№40 города Дрогобыч) отношение, мягко говоря, было предвзятое к политическим заключенным, тем более к россиянам".