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РИА Новости

Задержанный агент СБУ оценил версию Киева о смерти россиянина в тюрьме

16:19 26.08.2019 (обновлено: 16:26 26.08.2019)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники
© РИА Новости
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ЛУГАНСК, 26 авг – РИА Новости. Агент Службы безопасности Украины Егор Гетьман, задержанный сотрудниками Министерства государственной безопасности самопровозглашенной Луганской народной республики по обвинению в шпионаже, заявил, что сомневается в версии Киева о гибели в украинской тюрьме в результате несчастного случая добровольца из РФ Валерия Иванова.
Ранее МГБ ЛНР заявило о задержании агента СБ Украины Егора Гетьмана, который был заброшен в республику во время обмена пленными для ведения диверсионно-разведывательной деятельности. Гетьман заявлял, что его готовили иностранные инструкторы. По данным ведомства, под видом лица, осужденного за сепаратизм, Гетьман отбывал наказание в исправительной колонии Львовской области вместе с политзаключенными из Луганской и Донецкой народных республик.
Автомат Калашникова
23 августа, 11:18РИА Новости
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"По прибытию в колонию города Дрогобыч №40 меня поместили, как я понял, в камеру политзаключенных, там было 7-8 человек, среди них был и Валера Иванов", – говорит Гетьман на видео, предоставленном РИА Новости МГБ ЛНР.
Гетьман сообщил, что Иванова отказались менять по инициативе представителя Киева в гуманитарной группе, на тот момент, Ирины Геращенко.
"По украинской версии, он (Иванов - ред.) упал. Сомневаюсь. Нормальный, адекватный, здоровый человек. Не наблюдал я за ним, чтобы он ходил и падал", - добавил Гетьман.
Он также отметил, что "в колонии (№40 города Дрогобыч) отношение, мягко говоря, было предвзятое к политическим заключенным, тем более к россиянам".
В конце 2018 года представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева рассказала РИА Новости, что российский доброволец Иванов скончался во львовской тюрьме от побоев охраны. Она добавила, что Иванов был в списках на обмен, который состоялся в декабре 2017 года, однако в последний момент украинские власти исключили его и еще нескольких граждан РФ из списков. МИД РФ отмечал, что характер травм Иванова - перелом четырех ребер и закрытая черепно-мозговая травма - дает основания говорить об умышленном убийстве. Тело Иванова передано РФ.
Сотрудник Народной милиции ЛНР
24 августа, 17:23РИА Новости
Задержанный в ЛНР агент СБУ рассказал, как его готовили инструкторы НАТО
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