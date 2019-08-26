Эдгард Запашный анонсировал выход книги к столетию русского цирка

Народный артист Российской Федерации Эдгард Запашный во время пресс-конференции, приуроченной к 100-летию русского цирка, в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 26 августа 2019

Народный артист Российской Федерации Эдгард Запашный во время пресс-конференции, приуроченной к 100-летию русского цирка, в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 26 августа 2019

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Книга "Цирк России. Дорога длиною в век", посвященная столетию государственного цирка, выйдет в ближайшие две недели, об этом на пресс-конференции в понедельник сообщил директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.

День рождения российского цирка ежегодно отмечается 26 августа. В этот день в 1919 году Владимир Ленин подписал декрет Совета народных комиссаров "Об объединении театрального дела", согласно которому цирки стали государственными и вошли в объединение Союзгосцирк, которое после распада СССР стало Росгосцирком.