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РИА Новости
Культура

Эдгард Запашный анонсировал выход книги к столетию русского цирка

16:16 26.08.2019 (обновлено: 19:00 26.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНародный артист Российской Федерации Эдгард Запашный во время пресс-конференции, приуроченной к 100-летию русского цирка, в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 26 августа 2019
Народный артист Российской Федерации Эдгард Запашный во время пресс-конференции, приуроченной к 100-летию русского цирка, в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 26 августа 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Народный артист Российской Федерации Эдгард Запашный во время пресс-конференции, приуроченной к 100-летию русского цирка, в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 26 августа 2019
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Книга "Цирк России. Дорога длиною в век", посвященная столетию государственного цирка, выйдет в ближайшие две недели, об этом на пресс-конференции в понедельник сообщил директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.
День рождения российского цирка ежегодно отмечается 26 августа. В этот день в 1919 году Владимир Ленин подписал декрет Совета народных комиссаров "Об объединении театрального дела", согласно которому цирки стали государственными и вошли в объединение Союзгосцирк, которое после распада СССР стало Росгосцирком.
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"Я хотел бы анонсировать книгу к столетию цирка. Большой московский цирк стал инициатором создания этой книги... Буквально в течение двух недель она появится", — сказал Запашный.
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КультураРосгосциркЭдгард ЗапашныйРоссия
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