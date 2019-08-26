Ирак после ударов по военным базам изучает варианты улучшения системы ПВО

ДАМАСК, 26 авг – РИА Новости. Иракские власти рассматривают ряд предложений по улучшению системы ПВО страны, среди них приобретение современных зенитных ракетных комплексов у других стран, а также возвращение на службу отставных офицеров, сообщает информационный портал al-Araby al-Jadeed со ссылкой на военные источники в Багдаде.

В среду член комитета по обороне и безопасности иракского парламента Карим Альяуи сообщил в интервью телеканалу al-Mayadeen, что израильские беспилотные летательные аппараты наносили удары по военным базам иракского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби", что в итоге привело к взрывам на них. В свою очередь, заместитель главы "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис заявил, что израильская авиация наносит удары по иракским военным объектам, пользуясь поддержкой американских ВВС. Взрывы происходили 20 августа на авиабазе аль-Бакр, 12 августа на военной базе Сакр народного ополчения, а также 19 июля на базе Амерли. Кроме того, в воскресенье двое бойцов ополчения погибли при атаке беспилотников в пограничной с Сирией провинции Анбар на западе Ирака.

"Иракское правительство изучает несколько предложений по развитию системы противовоздушной обороны Ирака в рамках масштабного проекта, среди них возвращение на службу отставных офицеров ПВО, инженерных отрядов, противоракетной обороны в чине не выше полковника, не подпавших под действие закона о запрещении деятельности партии Баас в Ираке. Также (рассматривается – ред.) начало планов по закупке продвинутых систем ПВО из различных источников, в том числе систем ЗРК "земля-воздух" и систем раннего предупреждения", - заявил газете высокопоставленный иракский генерал.

Он напомнил, что несколько стран ранее выражали готовность поставить Ираку системы ЗРК. "Приоритет будет у тех, кто раньше других сможет поставить системы Ираку", - отметил генерал. Конкретные страны в материале не называются.

По его словам, данные шаги иракских властей продиктованы "угрозами сионистов в адрес Ирака".

Источник отметил, что планом улучшения ПВО страны руководит лично командующий ПВО Ирака Джаббар ад-Дараджи по поручению премьер-министра Аделя Абд аль-Махди.