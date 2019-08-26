Подконтрольную ЛНР часть моста на КПП "Станица Луганская" готовят к ремонту

ЛУГАНСК, 26 авг - РИА Новости. Подрядная организация самопровозглашенной Луганской народной республики начала работы по подготовке к ремонту подконтрольной ЛНР части моста на КПП "Станица Луганская" в Донбассе, заявил журналистам директор подрядной организации Олег Подольский.

Ранее пресс-служба штаба операции объединенных сил Украины заявила, что Киев был вынужден приостановить работы по демонтажу конструкций моста в Станице Луганской до начала синхронных работ со стороны ополченцев. В ЛНР опровергли обвинения Киева и заявили, что продолжают работы по демонтажу фортификационных сооружений на КПП "Станица Луганская" и планируют завершить их в кратчайшие сроки.

"Начали подготовительные работы в рамках достигнутых в Минске соглашений. Речь идет о восстановлении несущих связей моста. У нас уже есть подготовленный проект восстановления этих связей, и это будет первый этап", - сказал Подольский.

Он уточнил, что на втором этапе восстановления подконтрольной ЛНР части моста предполагается заменить барьерные ограждения. По его словам, третьим этапом станет восстановление асфальтобетона.

"Вот такой объем планируется выполнить в рамках соглашений по ответственности сторон – это граница нашей ответственности. Сейчас идут подготовительные работы, я думаю, что это вопрос нескольких дней, пока мы подготовим к работе сварочные аппараты", - уточнил подрядчик.

В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста на КПП "Станица Луганская".