Подконтрольную ЛНР часть моста на КПП "Станица Луганская" готовят к ремонту

ЛУГАНСК, 26 авг - РИА Новости. Подрядная организация самопровозглашенной Луганской народной республики начала работы по подготовке к ремонту подконтрольной ЛНР части моста на КПП "Станица Луганская" в Донбассе, заявил журналистам директор подрядной организации Олег Подольский.
Ранее пресс-служба штаба операции объединенных сил Украины заявила, что Киев был вынужден приостановить работы по демонтажу конструкций моста в Станице Луганской до начала синхронных работ со стороны ополченцев. В ЛНР опровергли обвинения Киева и заявили, что продолжают работы по демонтажу фортификационных сооружений на КПП "Станица Луганская" и планируют завершить их в кратчайшие сроки.
"Начали подготовительные работы в рамках достигнутых в Минске соглашений. Речь идет о восстановлении несущих связей моста. У нас уже есть подготовленный проект восстановления этих связей, и это будет первый этап", - сказал Подольский.
Он уточнил, что на втором этапе восстановления подконтрольной ЛНР части моста предполагается заменить барьерные ограждения. По его словам, третьим этапом станет восстановление асфальтобетона.
"Вот такой объем планируется выполнить в рамках соглашений по ответственности сторон – это граница нашей ответственности. Сейчас идут подготовительные работы, я думаю, что это вопрос нескольких дней, пока мы подготовим к работе сварочные аппараты", - уточнил подрядчик.
Вид на мост у КПП "Станица Луганская"
В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста на КПП "Станица Луганская".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru