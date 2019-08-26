Победители фестиваля "Таврида-АРТ" получили финансовую поддержку

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. На фестивале "Таврида-АРТ" подвели итоги грантового конкурса. Заявки на участие подало более 500 молодых деятелей культуры и искусств со всей страны, сообщает пресс-служба фестиваля.

Все участники могли получить помощь в доработке своих идей и профессиональную оценку экспертов. Конкурс проводится при поддержке ФАДМ (Росмолодежь) и входит в открытую платформу "Россия – страна возможностей".

Среди проектов участников были короткометражные и документальные фильмы, выставки и спектакли, креативные пространства, различные фестивали – театральные, музыкальные, танцевальные.

Победителями стали 130 человек. На реализацию их творческих проектов было выделено 86 937 000 рублей.