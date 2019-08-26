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РИА Новости

Победители фестиваля "Таврида-АРТ" получили финансовую поддержку

16:00 26.08.2019
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© Пресс-служба фестиваля "Таврида – АРТ"Победители фестиваля "Таврида – АРТ" получили финансовую поддержку
Победители фестиваля Таврида – АРТ получили финансовую поддержку
© Пресс-служба фестиваля "Таврида – АРТ"
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. На фестивале "Таврида-АРТ" подвели итоги грантового конкурса. Заявки на участие подало более 500 молодых деятелей культуры и искусств со всей страны, сообщает пресс-служба фестиваля.
Все участники могли получить помощь в доработке своих идей и профессиональную оценку экспертов. Конкурс проводится при поддержке ФАДМ (Росмолодежь) и входит в открытую платформу "Россия – страна возможностей".
Логотип фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ
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Среди проектов участников были короткометражные и документальные фильмы, выставки и спектакли, креативные пространства, различные фестивали – театральные, музыкальные, танцевальные.
Победителями стали 130 человек. На реализацию их творческих проектов было выделено 86 937 000 рублей.
"Важно, чтобы творческие идеи участников получали свою реализацию после фестиваля. Материальная поддержка творческих инициатив помогает развивать культурное пространство в регионах", – рассказал руководитель проекта "Таврида", генеральный директор Центра развития культурных инициатив Сергей Першин.
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