В Британии обманутый муж подал в суд на родившую от любовника жену

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В Великобритании мужчина подал в суд на свою жену, когда выяснил, что она родила сына от любовника. Об этом сообщает газета . В Великобритании мужчина подал в суд на свою жену, когда выяснил, что она родила сына от любовника. Об этом сообщает газета Unilad

Мужчина узнал, что воспитывает чужого ребенка, когда тому было уже восемь лет. Британец потребовал от жены, чтобы она "до последнего пенни" возместила ему траты на мальчика за все годы его жизни.

Высокий суд Лондона на последнем заседании решал, можно ли сообщить ребенку имя настоящего отца. Мужчина настаивал на том, что мальчику лучше знать правду. Супруга была категорически против.