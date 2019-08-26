РИА Новости представило VR-проекты на форуме в Новосибирске

Одним из тех, кто ознакомился на форуме с проектом "Слепые в большом городе", стал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. "Мы же занимаемся тем, что убираем барьеры между людьми: теми, кто может передвигаться самостоятельно, и теми, кому нужна для этого помощь, теми, кто может видеть, и теми, кто должен пользоваться специальными приспособлениями, чтобы ориентироваться в пространстве. Это очень важно – показывать, как люди с особенностями ощущают и воспринимают мир", – сказал мэр, посетив VR-зону РИА Новости.