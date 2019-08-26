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РИА Новости

РИА Новости представило VR-проекты на форуме в Новосибирске

15:39 26.08.2019
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковУчастник форума тестирует VR-очки в презентационной зоне РИА.Lab на стенде МИА "Россия сегодня"
Участник форума тестирует VR-очки в презентационной зоне РИА.Lab на стенде МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. РИА Новости представило свои проекты в формате виртуальной реальности (VR) на форуме "Новосибирск – город безграничных возможностей". В рамках выставки "Городские приоритеты: Социальная сфера" были презентованы истории "Лунная база", "Слепые в большом городе", "Механика аутизма. Почему они так реагируют", "Валерка встречает Гагарина".

Одним из тех, кто ознакомился на форуме с проектом "Слепые в большом городе", стал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. "Мы же занимаемся тем, что убираем барьеры между людьми: теми, кто может передвигаться самостоятельно, и теми, кому нужна для этого помощь, теми, кто может видеть, и теми, кто должен пользоваться специальными приспособлениями, чтобы ориентироваться в пространстве. Это очень важно – показывать, как люди с особенностями ощущают и воспринимают мир", – сказал мэр, посетив VR-зону РИА Новости.

В рамках форума состоялся III Федеральный социальный конвент "Город возможностей". На его площадке "Цифровизация как драйвер развития социальной сферы страны" с рассказом о проектах "Механика аутизма" и "Слепые в большом городе" выступила руководитель Центра исследования и изучения аудитории новостных медиа МИА "Россия сегодня" Анна Рудицер. Техническим партнером демонстрации VR-проектов РИА Новости на форуме стала компания Samsung.
VR-проекты РИА Новости доступны пользователям в приложении РИА.Lab на AppStore и Google Play. Для полноценного взаимодействия с проектом достаточно кардборда — недорогих картонных очков для смартфона и соответствующего приложения.
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РИА Новости работает с проектами виртуальной и дополненной реальности с 2018 года. За это время было опубликована целая серия журналистских материалов в высокотехнологичных форматах. Проекты агентства получили высокую оценку сообщества и завоевали несколько крупнейших международных наград, таких, как премия Communicator Award, а также премия Всемирной газетной и новостной ассоциации (WAN-IFRA) European Digital Media Awards.
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА "Россия сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
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