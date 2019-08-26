МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российский МИД предупредил россиян о задержках в движении поездов в лондонском метро в связи с частичной забастовкой работников подземки.
"Великобритания: в г.Лондон с 20.00 (местн. вр.) 29 августа до 20.00 30 августа частичная забастовка работников метрополитена, на линиях Central Line и Victoria Line задержки в движении поездов, повышенная нагрузка на альтернативные виды общественного транспорта", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
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