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РИА Новости

МИД предупредил россиян о задержках в движении поездов в лондонском метро

15:38 26.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗарубежные страны. Великобритания
Зарубежные страны. Великобритания
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российский МИД предупредил россиян о задержках в движении поездов в лондонском метро в связи с частичной забастовкой работников подземки.
"Великобритания: в г.Лондон с 20.00 (местн. вр.) 29 августа до 20.00 30 августа частичная забастовка работников метрополитена, на линиях Central Line и Victoria Line задержки в движении поездов, повышенная нагрузка на альтернативные виды общественного транспорта", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
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МИД РФВеликобританияЛондонРоссияВ мире
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