ВСУ из гранатомета обстреляли населенный пункт в Донбассе, заявили в ЛНР

УГАНСК, 26 авг - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли район населенного пункта Нижнее Лозовое в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявил журналистам в понедельник начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.
"Сегодня в 13.55 (совпадает с мск) боевики 30-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины… в очередной раз подвергли обстрелу из автоматического станкового гранатомета район населенного пункта Нижнее Лозовое", - заявил Осадчий.
Он уточнил, что Народная милиция полностью придерживается достигнутых договоренностей о перемирии и не поддается на провокации. "Мы в очередной раз призываем международные организации оказать давление на украинские вооруженные формирования с целью сохранения достигнутого перемирия", - сказал Осадчий.
По данным Народной милиции ЛНР, информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
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