ВСУ из гранатомета обстреляли населенный пункт в Донбассе, заявили в ЛНР

"Сегодня в 13.55 (совпадает с мск) боевики 30-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины… в очередной раз подвергли обстрелу из автоматического станкового гранатомета район населенного пункта Нижнее Лозовое", - заявил Осадчий.

Он уточнил, что Народная милиция полностью придерживается достигнутых договоренностей о перемирии и не поддается на провокации. "Мы в очередной раз призываем международные организации оказать давление на украинские вооруженные формирования с целью сохранения достигнутого перемирия", - сказал Осадчий.