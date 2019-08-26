ОНФ соберет экспертные предложения по сохранению культурного наследия

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) опросит экспертное сообщество по теме сохранения объектов культурного наследия и включит собранные предложения в доклад, сообщает пресс-служба движения.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил правительству при участии экспертного сообщества подготовить и до 31 октября представить предложения, направленные на стимулирование привлечения инвестиций для финансирования мероприятий по сохранению, содержанию и использованию объектов культурного наследия, включенных в единый госреестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, а также на пересмотр требований к сохранению, содержанию и использованию этих объектов.

"Общероссийский народный фронт… начинает сбор экспертных предложений по вопросам пересмотра требований законодательства к сохранению, использованию и государственной охране объектов культурного наследия (ОКН). К участию в анкетировании приглашаются модераторы и эксперты региональных тематических площадок ОНФ "Культура" – представители историко-культурной, архитектурной и реставрационной отраслей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Экспертам будет предложено описать текущую обстановку в сфере охраны культурных объектов и внести предложения по способам привлечения инвестиций. Они также обозначат свою позицию по пересмотру требований законодательства к сохранению, содержанию и использованию ОКН.