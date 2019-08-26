Медсанчасть ТАНТК имени Бериева открыли после капитального ремонта

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 авг - РИА Новости. Торжественное открытие медико-санитарной части Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г.М. Бериева (ТАНТК) состоялось после капитального ремонта и реконструкции, сообщил журналистам председатель заксобрания Ростовской области, посетивший мероприятие, Александр Ищенко.

Медсанчасть функционировала на заводе с 1959 года, последний ремонт был проведен в середине 70-х годов. Капитальный ремонт здания, в том числе переоснащение медсанчасти, начался в январе 2019 года.

"Любой национальный проект, в том числе проект "Здравоохранение", - это не только бюджетное финансирование. Это еще и привлечение к реализации нацпроекта ресурсов предприятий, бизнеса. Социальная ответственность работодателя за состояние здоровья и условия труда работников – это важный показатель нашей готовности решать задачи, поставленные президентом России", - сказал Ищенко.

Он отметил, что открытие медсанчасти после капремонта – это пример, когда в очень короткие сроки вместо старого, уже утратившего свою комфортность помещения жители Таганрога, работники комплекса имени Бериева получили в свое распоряжение прекрасное здание.

Новое оборудование получили кабинеты офтальмолога, оториноларинголога, гинеколога, хирурга, помещение для занятий ЛФК, закуплены и установлены кардиотренажеры. Количество медперсонала, в том числе узких специалистов, увеличилось почти вдвое. Услугами поликлиники смогут воспользоваться порядка 10 тысяч человек, включая работников завода, а также членов их семей и ветеранов предприятия.