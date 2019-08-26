В ЛНР опровергли обвинения Киева о приостановке работ в Станице Луганской

Работы по демонтажу фортификационных сооружений на КПП "Станица Луганская" в Донбассе сотрудниками МЧС ЛНР

ЛУГАНСК, 26 авг - РИА Новости. Специалисты из самопровозглашенной Луганской народной республики планируют завершить работы по демонтажу фортификационных сооружений на КПП "Станица Луганская в Донбассе в кратчайшие сроки, заявил журналистам в понедельник офицер представительства ЛНР в СЦКК Алексей Гетманский.

Ранее пресс-служба штаба операции объединенных сил Украины заявила, что Киев был вынужден приостановить работы по демонтажу конструкций моста в Станице Луганской до начала синхронных работ со стороны ополченцев. и заявили, что продолжают работы по демонтажу фортификационных сооружений на КПП "Станица Луганская".

"На данный момент происходит демонтаж фортификационного сооружения. В частности, уже четыре метра передовой позиции были убраны, и окончательный разбор конструкции планируем завершить в кратчайшие сроки", - сказал Гетманский.