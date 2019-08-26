Lover Тейлор Свифт за два дня стал самым продаваемым альбомом в США

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. По результатам двух первых дней продаж новый альбом Тейлор Свифт под названием Lover стал бестселлером 2019 года в Америке, сообщает Independent.
Его продажи составили полмиллиона копий, побив рекорд, принадлежавший саундтреку к фильму "Звезда родилась" Леди Гаги и Брэдли Купера.
Предыдущая пластинка певицы (Reputation, 2017) разошлась тиражом в 1,216 миллиона экземпляров в первую же неделю после релиза.
Популярность Lover связывают с одновременным выходом четырех коллекционных изданий и активной рекламной кампанией.
Английские и американские музыкальные критики дают альбому высокие оценки.