Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-26T16:32Z
https://ria.ru/20190826/1557916273.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150924/19/1509241936_0:0:2801:1576_1036x0_80_0_0_fa17a5b4bb30ae76042f8aa90c0f75ff.jpg
РИА Новости
Культура

Lover Тейлор Свифт за два дня стал самым продаваемым альбомом в США

16:32 26.08.2019
101
© AP Photo / Invision/John SalangsangАмериканская певица Тейлор Свифт во время выступления в Хьюстоне, США
Американская певица Тейлор Свифт во время выступления в Хьюстоне, США
© AP Photo / Invision/John Salangsang
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. По результатам двух первых дней продаж новый альбом Тейлор Свифт под названием Lover стал бестселлером 2019 года в Америке, сообщает Independent.
Его продажи составили полмиллиона копий, побив рекорд, принадлежавший саундтреку к фильму "Звезда родилась" Леди Гаги и Брэдли Купера.
Предыдущая пластинка певицы (Reputation, 2017) разошлась тиражом в 1,216 миллиона экземпляров в первую же неделю после релиза.
Популярность Lover связывают с одновременным выходом четырех коллекционных изданий и активной рекламной кампанией.
Английские и американские музыкальные критики дают альбому высокие оценки.
Певица Тейлор Свифт на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards
7 августа, 20:34Культура
Тейлор Свифт выступит на ежегодной церемонии MTV Music Awards
000000
КультураМузыкаНовости культурыТейлор Свифт (певица)Брэдли Купер
Рекомендуем
Пенза
Пензенская область вошла в число лидеров по снижению неформальной занятости
РИА
Новости
Сейсмограф. Архивное фото
У берегов Камчатки произошло землетрясение
Ариана Гранде
Камила Кабелло, Шон Мендес и Лиззо выступят на церемонии MTV Music Awards
Зарубежные страны. Великобритания
МИД предупредил россиян о задержках в движении поездов в лондонском метро
Лента
новостей
Фестиваль Таврида – АРТ в Крыму
Фестиваль "Таврида — АРТ" в Крыму прошел без происшествий
Режиссер Мартин Скорсезе
Скорсезе наградят за вклад в кинематограф на фестивале в Санта-Барбаре
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
В Пскове потушили пожар в ангаре с битумом
Кинопроектор
На международном кинофестивале в Оренбуржье покажут 65 фильмов
Вид на Тамбов
Проекты тамбовской молодежи завоевали 2 гранта на фестивале "Таврида – АРТ"
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Мантуров поддержал идею использовать народные промыслы в городской среде
Фестиваль Таврида – АРТ в Крыму
Число зрителей на "Таврида — АРТ" превзошло ожидания, заявили организаторы
КЧР получила 14 автомобилей для комфортной перевозки пожилых людей
КЧР получила 14 автомобилей для комфортной перевозки пожилых людей
Вид города Приштина
Парламентские выборы в Косово пройдут 6 октября, сообщили СМИ
Продюсер Дэвид Хейман
Продюсер "Гарри Поттера" снимет сериал про темную сторону соцсетей
Могила Неизвестного солдата в Александровском саду
В Любляну доставят частицу Вечного огня из Москвы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:13Корабль с роботом "Федором" вновь попытаются пристыковать к МКС
23:53Спецпосланник США опроверг сообщения о параметрах соглашения с "Талибаном"
23:51В Севастополе пенсионерка умерла у больницы, не дождавшись помощи врачей
23:49Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей
23:46Ливан попросил СБ ООН оказать эффективное давление на Израиль
23:45Власти помогут детям, родители которых погибли после камнепада в Дагестане
23:42У берегов Камчатки произошло землетрясение
23:41Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
23:35У двух британок обнаружили рак благодаря их собакам
23:33В Латакии прогремел взрыв
23:10Чехия готова ежегодно принимать 40 тысяч работников с Украины
23:06В Чехии расследуют инцидент с Boeing, прилетевшим из Греции на одном моторе
22:59Норвежские сейсмологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
22:56СПЧ попросил полицию проверить сообщения о нападении на бездомных в Москве
22:34Израильские военные применили световые ракеты на границе с Ливаном
22:24Мантуров поддержал идею использовать народные промыслы в городской среде
22:18В Пскове потушили пожар в ангаре с битумом
22:16Макрон пообещал сделать все, чтобы жесткого Brexit не произошло
21:50Состояние пострадавшей в Турции российской девочки остается крайне тяжелым
21:49Лидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России
Лента новостейМолния