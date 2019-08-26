Уральский вуз объяснил слова декана об ответственности студентов и акциях

"Мы понимаем, что слова Павла Викторовича можно расценить как родительское попечительство, чтобы дети лишний раз никуда не совались, чтобы ни в какие истории они не попали, потому что они под крылом университета, мы за них отвечаем", — пояснила собеседница агентства.