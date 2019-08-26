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РИА Новости

Уральский вуз объяснил слова декана об ответственности студентов и акциях

15:12 26.08.2019 (обновлено: 19:03 26.08.2019)
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© Fotolia / Monkey BusinessСтуденты во время лекции
Студенты во время лекции
© Fotolia / Monkey Business
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг — РИА Новости. В Уральском Государственном аграрном университете прокомментировали высказывание декана факультета среднего профессионального образования Павла Шаравьева об участии учащихся в митингах.
Ранее местное издание Znak.com со ссылкой на одного из студентов написало, что Шаравьев на собрании для первокурсников перед началом учебного года посоветовал не участвовать в незаконных акциях из-за возможного отчисления.
В пресс-службе вуза РИА Новости сообщили, что Шаравьев возглавляет аграрный колледж, в который обычно поступают после девятого класса школы, то есть несовершеннолетние.

"Мы понимаем, что слова Павла Викторовича можно расценить как родительское попечительство, чтобы дети лишний раз никуда не совались, чтобы ни в какие истории они не попали, потому что они под крылом университета, мы за них отвечаем", — пояснила собеседница агентства.

В университете отметили также, что большинство студентов колледжа проживают в общежитиях, поэтому находятся под наблюдением.
В пресс-службе УрГАУ подчеркнули, что не практикуют отчисление за участие в митингах.
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