Уральский вуз объяснил слова декана об ответственности студентов и акциях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг — РИА Новости. В Уральском Государственном аграрном университете прокомментировали высказывание декана факультета среднего профессионального образования Павла Шаравьева об участии учащихся в митингах.
Ранее местное издание Znak.com со ссылкой на одного из студентов написало, что Шаравьев на собрании для первокурсников перед началом учебного года посоветовал не участвовать в незаконных акциях из-за возможного отчисления.
В пресс-службе вуза РИА Новости сообщили, что Шаравьев возглавляет аграрный колледж, в который обычно поступают после девятого класса школы, то есть несовершеннолетние.
"Мы понимаем, что слова Павла Викторовича можно расценить как родительское попечительство, чтобы дети лишний раз никуда не совались, чтобы ни в какие истории они не попали, потому что они под крылом университета, мы за них отвечаем", — пояснила собеседница агентства.
В университете отметили также, что большинство студентов колледжа проживают в общежитиях, поэтому находятся под наблюдением.
В пресс-службе УрГАУ подчеркнули, что не практикуют отчисление за участие в митингах.