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РИА Новости

Умер старейший подводник России

15:06 26.08.2019 (обновлено: 15:22 26.08.2019)
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© Фото : Администрация Тамбовской областиСтарейший ветеран-подводник из Тамбова Юлий Ксюнин
Старейший ветеран-подводник из Тамбова Юлий Ксюнин
© Фото : Администрация Тамбовской области
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В Тамбове умер старейший подводник России Юлий Ксюнин, сообщила "Российская газета" со ссылкой на областную администрацию.
Он ушел из жизни в возрасте 105 лет.
В 1939 году Ксюнин закончил Высшее военно-морское училище и получил назначение на Тихоокеанский флот, где был инженером-механиком подводной лодки. Во время Великой Отечественной войны служил в учебном отряде подводного плавания на Дальнем Востоке, там он готовил пловцов-диверсантов и командовал ротой зенитчиц.
После войны работал в штабе Тихоокеанского флота. Перебравшись в Тамбов в 1960-м году, возглавил областной клуб трудовой и боевой славы.
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