Умер старейший подводник России

Он ушел из жизни в возрасте 105 лет.

В 1939 году Ксюнин закончил Высшее военно-морское училище и получил назначение на Тихоокеанский флот, где был инженером-механиком подводной лодки. Во время Великой Отечественной войны служил в учебном отряде подводного плавания на Дальнем Востоке, там он готовил пловцов-диверсантов и командовал ротой зенитчиц.