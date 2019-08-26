МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В Тамбове умер старейший подводник России Юлий Ксюнин, сообщила "Российская газета" со ссылкой на областную администрацию.
Он ушел из жизни в возрасте 105 лет.
В 1939 году Ксюнин закончил Высшее военно-морское училище и получил назначение на Тихоокеанский флот, где был инженером-механиком подводной лодки. Во время Великой Отечественной войны служил в учебном отряде подводного плавания на Дальнем Востоке, там он готовил пловцов-диверсантов и командовал ротой зенитчиц.
После войны работал в штабе Тихоокеанского флота. Перебравшись в Тамбов в 1960-м году, возглавил областной клуб трудовой и боевой славы.