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РИА Новости

Макрон заявил о прогрессе по ряду инициатив на саммите G7

14:54 26.08.2019
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© REUTERS / POOL NewПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время саммита G7 в Биаррице
Президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита G7 в Биаррице
© REUTERS / POOL New
БИАРРИЦ, 26 авг - РИА Новости. Страны-участницы саммита "большой семерки" смогли достичь прогресса по ряду конкретных инициатив, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции в понедельник.
"Этот саммит позволил продвинуться по множеству очень конкретных инициатив", - сказал французский лидер.
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В частности, лидеры смогли достичь соглашения по вопросам, связанным с климатом. Ранее Макрон заявил, что G7 направит срочную помощь в размере около 20 миллионов евро на тушение лесных пожаров в Амазонии.
"Впервые все присутствующие страны - и члены G7, и те, кто не являются ими, как Чили, Австралия, Индия и ЮАР - подписали хартию по биоразнообразию", - подчеркнул Макрон.
В понедельник в Биаррице на юго-западе Франции продолжается саммит "большой семерки", начавшийся в субботу.
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