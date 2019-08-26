Забайкалье хочет стать пилотным регионом по развитию первичной медпомощи

ЧИТА, 26 авг – РИА Новости. Врио губернатора Забайкалья Александр Осипов попросил министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову рассмотреть возможность апробировать в регионе пилотный проект по развитию первичной медико-санитарной помощи.
Скворцова прибыла с рабочим визитом в Читу в понедельник. Она обсудила с Осиповым проблемные вопросы региональной медицины и перспективы развития сферы, посетила краевую детскую клиническую больницу и провела рабочее совещание с руководителями медицинских организаций региона.
"Люди у нас массово жалуются на то, что услуги первичного звена недоступны и близко нет к их жилью, к месту проживания и фельдшерско-акушерских пунктов, и участковых больниц, и поликлиник. К сожалению, и скорая помощь не по нормативам приезжает. Поэтому я обратился к Веронике Игоревне (Скворцовой) рассмотреть возможность. Понимаю, что непростой у нас регион и, может, сложно будет начинать по нашему региону как с пилота, но тем не менее рассмотреть возможность взять нас в качестве пилота", - сказал Осипов журналистам.
Он уточнил, что в Забайкальском крае более 500 населенных пунктов с численностью менее 500 человек, и в них сложно содержать полноценную медицину. "Сегодняшняя концепция медицины предполагает трехзвенную структуру, и вот то, что у нас даже... первого звена нет, доступного людям, естественно, обоснованно вызывает их нарекания. Наша задача сейчас – найти решение", - добавил Осипов.