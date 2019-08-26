Забайкалье хочет стать пилотным регионом по развитию первичной медпомощи

"Люди у нас массово жалуются на то, что услуги первичного звена недоступны и близко нет к их жилью, к месту проживания и фельдшерско-акушерских пунктов, и участковых больниц, и поликлиник. К сожалению, и скорая помощь не по нормативам приезжает. Поэтому я обратился к Веронике Игоревне (Скворцовой) рассмотреть возможность. Понимаю, что непростой у нас регион и, может, сложно будет начинать по нашему региону как с пилота, но тем не менее рассмотреть возможность взять нас в качестве пилота", - сказал Осипов журналистам.