В Костроме завели дело из-за производства фальсифицированных медизделий

ВОРОНЕЖ, 26 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконного производства и сбыта фальсифицированных медицинских изделий в Костроме, откуда продукция поставлялась в разные регионы России, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.

"По версии следствия, в 2019 году в Костроме неустановленные лица организовали производство индивидуальных перевязочных пакетов, являющихся в соответствии с действующим законодательством медицинскими изделиями, используя при этом аналогичную продукцию с истекшим сроком годности, которую переупаковывали под марку иного производителя, имеющего регистрационное удостоверение на данное медицинское изделие", - говорится в сообщении.

По данным следствия, медицинские изделия реализовывались юридическим лицам в разных регионах страны. Злоумышленники отправляли заказчикам партии фальсификата через транспортные компании.

"Данные медицинские изделия, согласно заключению эксперта, не соответствуют требованиям ГОСТ. За период с февраля по август 2019 года фигурантами реализована фальсифицированная медицинская продукция на общую сумму около 500 тысяч рублей", - информирует следствие.

Уголовное дело возбуждено по статье "Обращение организованной группой фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок". Статья предусматривает до восьми лет лишения свободы.

"В нежилых помещениях, квартирах и автотранспорте следствием изъяты бухгалтерская и иная учетная документация, более четырех тысяч единиц индивидуальных перевязочных пакетов с истекшим сроком годности с маркировками до 1980 года выпуска, около семи тысяч медицинских изделий под торговой маркой "Ахтамар", телефоны, ноутбук и другие предметы, имеющие значение для дела", - сообщает следственное управление.