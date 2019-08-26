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РИА Новости

В Костроме завели дело из-за производства фальсифицированных медизделий

14:51 26.08.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ВОРОНЕЖ, 26 авг - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконного производства и сбыта фальсифицированных медицинских изделий в Костроме, откуда продукция поставлялась в разные регионы России, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
"По версии следствия, в 2019 году в Костроме неустановленные лица организовали производство индивидуальных перевязочных пакетов, являющихся в соответствии с действующим законодательством медицинскими изделиями, используя при этом аналогичную продукцию с истекшим сроком годности, которую переупаковывали под марку иного производителя, имеющего регистрационное удостоверение на данное медицинское изделие", - говорится в сообщении.
По данным следствия, медицинские изделия реализовывались юридическим лицам в разных регионах страны. Злоумышленники отправляли заказчикам партии фальсификата через транспортные компании.
"Данные медицинские изделия, согласно заключению эксперта, не соответствуют требованиям ГОСТ. За период с февраля по август 2019 года фигурантами реализована фальсифицированная медицинская продукция на общую сумму около 500 тысяч рублей", - информирует следствие.
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Уголовное дело возбуждено по статье "Обращение организованной группой фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок". Статья предусматривает до восьми лет лишения свободы.
"В нежилых помещениях, квартирах и автотранспорте следствием изъяты бухгалтерская и иная учетная документация, более четырех тысяч единиц индивидуальных перевязочных пакетов с истекшим сроком годности с маркировками до 1980 года выпуска, около семи тысяч медицинских изделий под торговой маркой "Ахтамар", телефоны, ноутбук и другие предметы, имеющие значение для дела", - сообщает следственное управление.
В настоящее время устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.
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