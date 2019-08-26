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РИА Новости

Британец стал первым иностранцем, пострадавшим от листериоза в Испании

14:50 26.08.2019 (обновлено: 14:58 26.08.2019)
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© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaВодитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Турист из Великобритании стал первым иностранцем, предположительно, пострадавшим от вспышки листериоза на юге Испании, сообщает радиостанция Cadena Ser.
Общенациональная санитарная тревога в связи со вспышкой листериоза в автономном сообществе Андалусия была объявлена в стране 20 августа. В общей сложности на территории Испании было подтверждено более 200 случаев заражения, три из них закончились летальным исходом.
Глава координационного центра по экстренным случаям испанского минздрава Фернандо Симон сообщил, что британец, вероятно, заразился листериозом в Севилье в середине августа после употребления местных мясных продуктов. Однако диагноз ему поставили только во Франции. Анализ штамма болезнетворных бактерий должен окончательно подтвердить, что речь идет об очаге заболевания в Андалусии.
Как было установлено, источником распространения инфекции являлся мясной рулет марки La Mecha производства севильской компании Magrudis, изъятый из продажи еще 14 августа. Из торговых сетей были отозваны все изделия производителя. Сообщается, что власти Испании оповестили международные организации о вспышке листериоза в стране.
Машина скорой помощи в Испании
23 августа, 14:50РИА Новости
В Испании третий человек умер от листериоза
Листериоз - инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое патогенными представителями рода Listeria. Оно характеризуется множеством источников и резервуаров инфекции, разнообразием путей и факторов передачи возбудителя, полиморфизмом клинических проявлений, высокой смертностью у новорожденных и лиц с иммунодефицитами.
Наибольшее значение в распространении листериоза играет его способность длительное время сохраняться в различных продуктах питания, в том числе упакованных в барьерные пленки, ограничивающие доступ кислорода.
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