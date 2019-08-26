Британец стал первым иностранцем, пострадавшим от листериоза в Испании

Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде

© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Турист из Великобритании стал первым иностранцем, предположительно, пострадавшим от вспышки листериоза на юге Испании, сообщает радиостанция Турист из Великобритании стал первым иностранцем, предположительно, пострадавшим от вспышки листериоза на юге Испании, сообщает радиостанция Cadena Ser

Общенациональная санитарная тревога в связи со вспышкой листериоза в автономном сообществе Андалусия была объявлена в стране 20 августа. В общей сложности на территории Испании было подтверждено более 200 случаев заражения, три из них закончились летальным исходом.

Глава координационного центра по экстренным случаям испанского минздрава Фернандо Симон сообщил, что британец, вероятно, заразился листериозом в Севилье в середине августа после употребления местных мясных продуктов. Однако диагноз ему поставили только во Франции. Анализ штамма болезнетворных бактерий должен окончательно подтвердить, что речь идет об очаге заболевания в Андалусии.

Как было установлено, источником распространения инфекции являлся мясной рулет марки La Mecha производства севильской компании Magrudis, изъятый из продажи еще 14 августа. Из торговых сетей были отозваны все изделия производителя. Сообщается, что власти Испании оповестили международные организации о вспышке листериоза в стране.

Листериоз - инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое патогенными представителями рода Listeria. Оно характеризуется множеством источников и резервуаров инфекции, разнообразием путей и факторов передачи возбудителя, полиморфизмом клинических проявлений, высокой смертностью у новорожденных и лиц с иммунодефицитами.