В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны украинских силовиков за сутки

Военнослужащий ЛНР в районе пропускного пункта "Станица Луганская", куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений

ЛУГАНСК, 26 авг - РИА Новости. Украинские силовики не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики в течение минувших суток, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по координации и контролю (СЦКК) режима прекращения огня.

"За 25 августа со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - сказал представитель ведомства.