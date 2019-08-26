В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны украинских силовиков за сутки

ЛУГАНСК, 26 авг - РИА Новости. Украинские силовики не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики в течение минувших суток, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по координации и контролю (СЦКК) режима прекращения огня.
"За 25 августа со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - сказал представитель ведомства.
В воскресенье в представительстве ЛНР в СЦКК заявили об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля, однако не продержался и суток.