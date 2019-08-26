Режиссер "Джокера" опубликовал в Сети необычную подсказку

Хоакин Феникс в трейлере к фильму "Джокер"

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Тодд Филлипс . Тодд Филлипс опубликовал в своем инстаграме шесть тизеров "Джокера" и таким образом оставил подсказку, когда выйдет следующий трейлер картины.

В каждом из них на долю секунды появляется надпись белым. Если сложить все шесть ее фрагментов, то получится Trailer 8.28, то есть следующий трейлер "Джокера" выйдет 28 августа.

В фильме показана история комика Артура Флека, который становится суперзлодеем и главным врагом Бэтмена. Его сыграл Хоакин Феникс.

Премьера картины состоится на Венецианском кинофестивале 31 августа, затем его покажут в сентябре на Международном киносмотре в Торонто.