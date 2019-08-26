Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-26T15:27Z
https://ria.ru/20190826/1557914168.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/46/1557804697_133:0:3305:1784_1036x0_80_0_0_e52200cebdc43284002eb06e1c562338.jpg
РИА Новости
Культура

Режиссер "Джокера" опубликовал в Сети необычную подсказку

15:27 26.08.2019
78
© Фото : DC Comics/ Warner Bros. Entertainment Inc. 2019Хоакин Феникс в трейлере к фильму "Джокер"
Хоакин Феникс в трейлере к фильму Джокер
© Фото : DC Comics/ Warner Bros. Entertainment Inc. 2019
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Тодд Филлипс опубликовал в своем инстаграме шесть тизеров "Джокера" и таким образом оставил подсказку, когда выйдет следующий трейлер картины.
В каждом из них на долю секунды появляется надпись белым. Если сложить все шесть ее фрагментов, то получится Trailer 8.28, то есть следующий трейлер "Джокера" выйдет 28 августа.
В фильме показана история комика Артура Флека, который становится суперзлодеем и главным врагом Бэтмена. Его сыграл Хоакин Феникс.
Премьера картины состоится на Венецианском кинофестивале 31 августа, затем его покажут в сентябре на Международном киносмотре в Торонто.
В российский прокат история о суперзлодее выходит третьего октября 2019 года.
Хоакин Феникс в трейлере к фильму Джокер
22 августа, 20:15Культура
Режиссер "Джокера" не исключает возможности появления сиквела
100000
КультураКино и сериалыНовости культурыХоакин Феникс
Рекомендуем
Подготовка космонавтов ОАЭ
Первый космонавт ОАЭ прошел 90 курсов подготовки к полету на МКС
РИА
Новости
Космодрома Восточный
Разработку самолета для перевозки ракет на Восточный приостановили
Учредительный съезд ОНФ
ОНФ соберет экспертные предложения по сохранению культурного наследия
Первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури
Первый космонавт ОАЭ возьмет на МКС семейные фото и семена бобового дерева
Лента
новостей
Американская певица Тейлор Свифт во время выступления в Хьюстоне, США
Lover Тейлор Свифт за два дня стал самым продаваемым альбомом в США
Продюсер Дэвид Хейман
Продюсер "Гарри Поттера" снимет сериал про темную сторону соцсетей
Работы по демонтажу фортификационных сооружений на КПП Станица Луганская в Донбассе сотрудниками МЧС ЛНР
В ЛНР опровергли обвинения Киева о приостановке работ в Станице Луганской
Военнослужащий ЛНР в районе пропускного пункта Станица Луганская, куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений
В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны украинских силовиков за сутки
Вид на огневое кольцо стартового стола космодрома Восточный
В России разработают ракетный двигатель "Вихрь" для многоразовых ракет
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
"Жуковский" начал работу по улучшению деятельности орнитологической службы
Зарубежные страны. Великобритания
МИД предупредил россиян о задержках в движении поездов в лондонском метро
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
ВСУ из гранатомета обстреляли населенный пункт в Донбассе, заявили в ЛНР
Президент Дональд Трамп беседует с журналистами перед отлетом саммит G-7 во Франции. 23 августа 2019
Белый дом рассказал о переговорах Трампа с премьером Австралии на G7
Стетоскоп на клавиатуре
Забайкалье хочет стать пилотным регионом по развитию первичной медпомощи
Актер Леонардо ДиКаприо во время фотосессии фильма Однажды... в Голливуде (Once Upon a Time in Hollywood) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
Фонд Ди Каприо выделит пять миллионов долларов на спасение лесов Амазонки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:13Корабль с роботом "Федором" вновь попытаются пристыковать к МКС
23:53Спецпосланник США опроверг сообщения о параметрах соглашения с "Талибаном"
23:51В Севастополе пенсионерка умерла у больницы, не дождавшись помощи врачей
23:49Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей
23:46Ливан попросил СБ ООН оказать эффективное давление на Израиль
23:45Власти помогут детям, родители которых погибли после камнепада в Дагестане
23:42У берегов Камчатки произошло землетрясение
23:41Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
23:35У двух британок обнаружили рак благодаря их собакам
23:33В Латакии прогремел взрыв
23:10Чехия готова ежегодно принимать 40 тысяч работников с Украины
23:06В Чехии расследуют инцидент с Boeing, прилетевшим из Греции на одном моторе
22:59Норвежские сейсмологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
22:56СПЧ попросил полицию проверить сообщения о нападении на бездомных в Москве
22:34Израильские военные применили световые ракеты на границе с Ливаном
22:24Мантуров поддержал идею использовать народные промыслы в городской среде
22:18В Пскове потушили пожар в ангаре с битумом
22:16Макрон пообещал сделать все, чтобы жесткого Brexit не произошло
21:50Состояние пострадавшей в Турции российской девочки остается крайне тяжелым
21:49Лидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России
Лента новостейМолния