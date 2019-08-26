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РИА Новости

Йеменская армия вернула контроль над провинцией Шабва, сообщили СМИ

14:35 26.08.2019
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© AP Photo / Abdulnasser AlseddikСитуация в Йемене
Ситуация в Йемене
© AP Photo / Abdulnasser Alseddik
Ситуация в Йемене. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Йеменская армия вернула контроль над провинцией Шабва, находящейся на юге страны, передает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.
Ранее советник министра информации Йемена Мухтар ар-Рахби сообщил, что правительственные войска, выступающие на стороны президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади, взяли под контроль административный центр южной провинции Шабва - город Атак - после попытки его захвата силами Переходного совета Южного Йемена.
Как сообщают источники, йеменская армия, подчиняющаяся Хади, восстановила контроль над городом Атак и всеми районами провинции Шабва.
Кроме того, министр информации Йемена Муаммар Муаммар аль-Эрьяни сообщил в своем микроблоге в Twitter, что йеменский министр обороны Мухаммед аль-Макдиши приказал всем военным подразделениям в провинциях Аден, Абьян и Шабва прекратить огонь по призыву арабской коалиции.
Ранее саудовское агентство новостей SPA сообщило, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты создали объединенный комитет для стабилизации режима прекращения огня на юге Йемене.
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23 августа, 05:24РИА Новости
Правительство Йемена заявило о попытке войск ОАЭ захватить один из городов
В Адене на юге Йемена, куда из захваченной повстанцами-хуситами Саны перебралось правительство Йемена, 7 августа начались столкновения сил правительства Абд Раббу Мансура Хади и сепаратистов - сторонников Переходного совета Южного Йемена. Силы "Пояса безопасности", подчиняющиеся совету, захватили военные базы в Адене, госучреждения и президентский дворец. В боях погибли 40 человек, 260 были ранены.
Саудовская Аравия пригласила стороны конфликта в Адене провести срочную встречу в Джидде. Сепаратисты ответили согласием, но правительство потребовало от них освободить занятые госучреждения до начала любого диалога.
Однако после этого силы на стороне совета захватили новые позиции и в других провинциях на юге Йемена, в частности, базу МВД в Абьяне. Правительство Йемена обвинило ОАЭ в оказании военной и финансовой помощи сепаратистам и потребовало от них немедленно прекратить их поддержку, а также обратилось к президенту Абд Раббу Мансуру Хади с просьбой пересмотреть участие ОАЭ в арабской коалиции, созданной в 2015 году для помощи правительству в борьбе с захватившими власть в Йемене мятежниками из движения "Ансар Алла".
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