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РИА Новости

МЧС проверило почти все образовательные учреждения перед 1 сентября

14:28 26.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкШкола
Школа
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. МЧС проверило на предмет противопожарной безопасности 94% российских образовательных учреждений, сообщил замглавы ведомства Александр Чуприян.
"Работа по подготовке к началу учебного года находится на завершающей стадии. Надзорными органами МЧС России принято 49,7 тысячи (94%) образовательных организаций", - сказал Чуприян, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.
Он добавил, что параллельно МЧС проводит внеплановые проверки мест проведения выборов, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября. По его словам, на текущий момент проверено свыше 23 тысячи зданий - 54% от общего числа.
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