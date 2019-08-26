МЧС проверило почти все образовательные учреждения перед 1 сентября

"Работа по подготовке к началу учебного года находится на завершающей стадии. Надзорными органами МЧС России принято 49,7 тысячи (94%) образовательных организаций", - сказал Чуприян, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Он добавил, что параллельно МЧС проводит внеплановые проверки мест проведения выборов, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября. По его словам, на текущий момент проверено свыше 23 тысячи зданий - 54% от общего числа.