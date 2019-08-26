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РИА Новости

Моди назвал Кашмир проблемой, касающейся лишь Индии и Пакистана

14:24 26.08.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 авг – РИА Новости. Вопрос о принадлежности спорного региона Кашмир касается только Индии и Пакистана, которые смогут урегулировать существующие между ними противоречия посредством диалога, заявил в понедельник премьер-министр Индии Нарендра Моди.
"Кашмир - это вопрос, касающийся Индии и Пакистана, и представители наших двух стран разрешат эту проблему посредством диалога", - заявил Моди, открывая переговоры с президентом США Дональдом Трампом "на полях" проходящего во французском Биаррице саммита G7. Его цитирует телеканал NDTV.
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"Мы не желаем, чтобы Кашмир становился проблемой какой-либо другой страны, так как это двусторонний вопрос", - добавил индийский премьер.
В свою очередь, Трамп сообщил, что минувшим вечером уже обсуждал с Моди "кашмирское досье" и пришёл к выводу, что его индийский коллега "держит ситуацию под контролем".
"Они поговорят с Пакистаном и, я уверен, смогут прийти к какому-то положительному решению", - сказал Трамп.
Пакистан остро отреагировал, когда 5 августа Нью-Дели ввел в штате Джамму и Кашмир прямое федеральное управление, отменив особый статус региона. Сообщалось, что стороны начали стягивать к границе войска. Индия и Пакистан уже трижды воевали из-за Кашмира. Сейчас обе страны обладают ядерным оружием.
После того, как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир оставался единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. После введения индийскими властями прямого федерального управления Джамму и Кашмир перестал быть штатом и стал "союзной территорией".
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КашмирНарендра МодиИндияВ мире
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