Моди назвал Кашмир проблемой, касающейся лишь Индии и Пакистана

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 авг – РИА Новости. Вопрос о принадлежности спорного региона Кашмир касается только Индии и Пакистана, которые смогут урегулировать существующие между ними противоречия посредством диалога, заявил в понедельник премьер-министр Индии Нарендра Моди.

"Кашмир - это вопрос, касающийся Индии и Пакистана, и представители наших двух стран разрешат эту проблему посредством диалога", - заявил Моди, открывая переговоры с президентом США Дональдом Трампом "на полях" проходящего во французском Биаррице саммита G7. Его цитирует телеканал NDTV

"Мы не желаем, чтобы Кашмир становился проблемой какой-либо другой страны, так как это двусторонний вопрос", - добавил индийский премьер.

В свою очередь, Трамп сообщил, что минувшим вечером уже обсуждал с Моди "кашмирское досье" и пришёл к выводу, что его индийский коллега "держит ситуацию под контролем".

"Они поговорят с Пакистаном и, я уверен, смогут прийти к какому-то положительному решению", - сказал Трамп.

Пакистан остро отреагировал, когда 5 августа Нью-Дели ввел в штате Джамму и Кашмир прямое федеральное управление, отменив особый статус региона. Сообщалось, что стороны начали стягивать к границе войска. Индия и Пакистан уже трижды воевали из-за Кашмира. Сейчас обе страны обладают ядерным оружием.