Русско-китайский хор исполнил кантату "Желтая река" в Харбине

МОСКВА, 26 авг - Проект "Россия-Китай: главное". Вечера русской и китайской симфонической музыки прошли в Харбине.
Для сотен гостей звучали композиции "Ночь святого Иоанна", "Песня странника" и "Боловиц", музыкальный спектакль "Мелодия дружбы", "Песня лодочника Желтой реки" и "Желтая вода", "Ярость Хуанхэ". Харбинский концертный зал и Свердловская филармония объединились - общий стоголосый хор исполнил кантату "Жёлтая река"композитора Сянь Синхая.
Традиционный для себя репертуар уральский коллектив представил без музыкального сопровождения. Исполнены образцы русской хоровой и вокальной миниатюры (Михаил Глинка, Александр Даргомыжский, Василий Калинников, Виссарион Шебалин, Борис Шереметев, Родион Щедрин), авторские обработки народных песен, а также избранные фрагменты хорового концерта "Пушкинский венок" Георгия Свиридова.
Харбинский симфонический оркестр, насчитывающий 110-летнюю историю, появился в городе благодаря русским строителям КВЖД и получил расцвет силами эмигрантов из бывшей Российской империи.