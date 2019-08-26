Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-26T14:16Z
https://ria.ru/20190826/1557913117.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/17546/92/175469262_0:592:1536:1456_1036x0_80_0_0_bf074d014831a22817a8bff3f36af871.jpg
РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Русско-китайский хор исполнил кантату "Желтая река" в Харбине

14:16 26.08.2019
8
© Галина Кмит / Перейти в фотобанкНа центральной улице г. Харбина
На центральной улице г. Харбина
© Галина Кмит
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 авг - Проект "Россия-Китай: главное". Вечера русской и китайской симфонической музыки прошли в Харбине.
Для сотен гостей звучали композиции "Ночь святого Иоанна", "Песня странника" и "Боловиц", музыкальный спектакль "Мелодия дружбы", "Песня лодочника Желтой реки" и "Желтая вода", "Ярость Хуанхэ". Харбинский концертный зал и Свердловская филармония объединились - общий стоголосый хор исполнил кантату "Жёлтая река"композитора Сянь Синхая.
Традиционный для себя репертуар уральский коллектив представил без музыкального сопровождения. Исполнены образцы русской хоровой и вокальной миниатюры (Михаил Глинка, Александр Даргомыжский, Василий Калинников, Виссарион Шебалин, Борис Шереметев, Родион Щедрин), авторские обработки народных песен, а также избранные фрагменты хорового концерта "Пушкинский венок" Георгия Свиридова.
Харбинский симфонический оркестр, насчитывающий 110-летнюю историю, появился в городе благодаря русским строителям КВЖД и получил расцвет силами эмигрантов из бывшей Российской империи.
100000
Обсудить 0
Россия-Китай: ГлавноеХарбин
Рекомендуем
Кинопроектор
На международном кинофестивале в Оренбуржье покажут 65 фильмов
РИА
Новости
Черлакский тракт, отремонтированный в рамках нацпроекта Безопасные и качественные автомобильные дороги, в Омске
В Омске ввели в строй новую дорогу в рамках нацпроекта
Рыба, пойманная в сеть
Гости из 6 регионов приняли участие в липецком фестивале "Семейная рыбалка"
Банкоматы в супермаркете
Путин обеспокоен низкими темпами роста доходов россиян
Лента
новостей
Участник форума тестирует VR-очки в презентационной зоне РИА.Lab на стенде МИА Россия сегодня
РИА Новости представило VR-проекты на форуме в Новосибирске
Президент Дональд Трамп
Трамп заявил, что не обсуждал идею о сбрасывании ядерных бомб на ураганы
Сотрудники национальной военной полиции Италии в Риме
В Италии мужчина сбежал из тюрьмы по простыням
Бывший министр России по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в Басманном суде
По делу Абызова арестовали счета и имущество на 27 миллиардов рублей
Больница
На Урале пациентка ползком добиралась до кабинета врача
Влюбленные держатся за руки
В США молодожены погибли в ДТП спустя несколько минут после свадьбы
Лекарства
"Я еле дышу". Как выжить, когда нет лекарств и денег на них
Девушка с аллергией на кошек
Врач объяснил, почему опасно чихать с закрытыми ртом и носом
Актриса Анджелина Джоли на торжественной церемонии вручения наград Национального совета кинокритиков США в Нью-Йорке
Анджелина Джоли рассказала, что поддерживает ее после развода
Военнослужащий войск специального назначения Вооруженных сил Армении
В Армении возбудили дело из-за срыва тендера на поставку оружия из России
Глава Ленинского сельского поселения Николаевского района Волгоградской области Алексей Новиков
В Волгоградской области чиновник провалился в скотомогильник и погиб
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:31ГТЛК прорабатывает вывод самолетов МС-21 на экспортные рынки
00:30ГТЛК планирует профинансировать поставку российских Ми-171А2 в Индию
00:13Корабль с роботом "Федором" вновь попытаются пристыковать к МКС
23:53Спецпосланник США опроверг сообщения о параметрах соглашения с "Талибаном"
23:51В Севастополе пенсионерка умерла у больницы, не дождавшись помощи врачей
23:49Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей
23:46Ливан попросил СБ ООН оказать эффективное давление на Израиль
23:45Власти помогут детям, родители которых погибли после камнепада в Дагестане
23:42У берегов Камчатки произошло землетрясение
23:41Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
23:35У двух британок обнаружили рак благодаря их собакам
23:33В Латакии прогремел взрыв
23:10Чехия готова ежегодно принимать 40 тысяч работников с Украины
23:06В Чехии расследуют инцидент с Boeing, прилетевшим из Греции на одном моторе
22:59Норвежские сейсмологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
22:56СПЧ попросил полицию проверить сообщения о нападении на бездомных в Москве
22:34Израильские военные применили световые ракеты на границе с Ливаном
22:24Мантуров поддержал идею использовать народные промыслы в городской среде
22:18В Пскове потушили пожар в ангаре с битумом
22:16Макрон пообещал сделать все, чтобы жесткого Brexit не произошло
Лента новостейМолния