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В Подмосковье заготовили порядка 840 тысяч тонн кормов для животных

14:12 26.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЗаготовка силоса
Заготовка силоса
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Около 840 тысяч тонн корма для животных заготовлено в Московской области при подготовке к зимнему периоду, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства региона.
"Кормозаготовка для животных Московской области идет с опережающими темпами. На сегодняшний день в регионе скошено 143 тысячи гектаров естественных и сеяных трав на сено, сенаж, зелёный корм и силос. Всего грубых и сочных кормов заготовлено порядка 840 тысяч тонн", - цитирует пресс-служба главу ведомства Андрея Разина.
По его словам, несмотря на засушливое начало лета, которое повлияло на развитие растений, план по заготовке кормов в Московской области будет выполнен. На сегодняшний день заготовлено около 705 тысяч тонн сенажа, 56,5 тысяч тонн сена и 78,2 тысяч тонн силоса. -0-
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