В Подмосковье заготовили порядка 840 тысяч тонн кормов для животных

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Около 840 тысяч тонн корма для животных заготовлено в Московской области при подготовке к зимнему периоду, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства региона.

"Кормозаготовка для животных Московской области идет с опережающими темпами. На сегодняшний день в регионе скошено 143 тысячи гектаров естественных и сеяных трав на сено, сенаж, зелёный корм и силос. Всего грубых и сочных кормов заготовлено порядка 840 тысяч тонн", - цитирует пресс-служба главу ведомства Андрея Разина.