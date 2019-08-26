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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Международная конференция "Китай–Россия и мир" прошла в университете Шанхая

14:12 26.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШанхай
Шанхай
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 авг - Проект "Россия-Китай: главное". Основными темами семинара "Китай-Россия и мир", прошедшего в Шанхайском университете стали динамика китайско-российского сотрудничества и его сопротивление международным и внутренним факторам, текущие и будущие направления развития и пути двусторонних отношений, а также интеграция и партнёрство на региональном и других уровнях.
На церемонии открытия профессор Чэн Даньхун, секретарь комитета партии этого вуза, процитировал речь председателя КНР Си Цзиньпина от 5 июня текущего года: "Мы должны принимать обширное и активное участие и организовывать развлекательные мероприятия для людей в сферах образования, культуры, спорта, туризма, СМИ и молодежи. Мы призываем все слои общества и населенные пункты в двух странах укреплять обмены и взаимопонимание, а также содействовать концептуальному общению, культурной интеграции и поддержке населения. Совместно передать эстафету дружбы между Китаем и Россией на протяжении поколений. Эта конференция проводится по случаю 70-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, и 70-летняя история в полной мере продемонстрировала, что Китай и Россия являются хорошими соседями и настоящими партнерами, которые не могут быть разделены ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем. Чтобы способствовать углублению всестороннего стратегического сотрудничества между странами в новую эпоху, китайские и российские ученые должны сосредоточиться на новых проблемах и новых вызовах в нынешнем китайско-российском сотрудничестве, а также изучить новые возможности и механизмы для создания новых идей и нового консенсуса. В полной мере сыграть позитивную роль университетов и аналитических центров в дружественном сотрудничестве между Китаем и Россией и, таким образом, внести должный вклад в сотрудничество между университетами и аналитическими центрами для сотрудничества и благополучия людей в различных областях, способствовать углублению всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху".
Город Пекин
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Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссия
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