Международная конференция "Китай–Россия и мир" прошла в университете Шанхая

На церемонии открытия профессор Чэн Даньхун, секретарь комитета партии этого вуза, процитировал речь председателя КНР Си Цзиньпина от 5 июня текущего года: "Мы должны принимать обширное и активное участие и организовывать развлекательные мероприятия для людей в сферах образования, культуры, спорта, туризма, СМИ и молодежи. Мы призываем все слои общества и населенные пункты в двух странах укреплять обмены и взаимопонимание, а также содействовать концептуальному общению, культурной интеграции и поддержке населения. Совместно передать эстафету дружбы между Китаем и Россией на протяжении поколений. Эта конференция проводится по случаю 70-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, и 70-летняя история в полной мере продемонстрировала, что Китай и Россия являются хорошими соседями и настоящими партнерами, которые не могут быть разделены ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем. Чтобы способствовать углублению всестороннего стратегического сотрудничества между странами в новую эпоху, китайские и российские ученые должны сосредоточиться на новых проблемах и новых вызовах в нынешнем китайско-российском сотрудничестве, а также изучить новые возможности и механизмы для создания новых идей и нового консенсуса. В полной мере сыграть позитивную роль университетов и аналитических центров в дружественном сотрудничестве между Китаем и Россией и, таким образом, внести должный вклад в сотрудничество между университетами и аналитическими центрами для сотрудничества и благополучия людей в различных областях, способствовать углублению всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху".