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РИА Новости

На Урале женщина отдала мошеннице более миллиона рублей за "снятие порчи"

14:12 26.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ЧЕЛЯБИНСК, 26 авг – РИА Новости. Жительница Челябинска отдала более 1 миллиона рублей незнакомой женщине, которая пообещала снять порчу с нее и ее родственников, мошенницу разыскивает полиция, сообщил в понедельник пресс-центр УМВД России по Челябинску.
По данным полиции, жительница Челябинска рассказала, что днем на улице к ней подошла незнакомая женщина и сообщила, что на ней и ее родственниках наложена порча и для ее снятия нужно провести определенный ритуал со всеми имеющимися у нее денежными средствами. Она обнулила свой счет в банке, передала кровные незнакомке и больше не видела ни ее, ни денег.
"В отдел полиции "Центральный" УМВД России по Челябинску обратилась местная жительница, 1968 года рождения, с заявлением о хищении у нее денежных средств в размере более 1 миллиона рублей. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления", - говорится в сообщении.
Полиция уточняет, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), ее санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, добавляет пресс-центр.
Телефон в дежурной части УВД
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