На Урале женщина отдала мошеннице более миллиона рублей за "снятие порчи"

ЧЕЛЯБИНСК, 26 авг – РИА Новости. Жительница Челябинска отдала более 1 миллиона рублей незнакомой женщине, которая пообещала снять порчу с нее и ее родственников, мошенницу разыскивает полиция, сообщил в понедельник пресс-центр УМВД России по Челябинску.

По данным полиции, жительница Челябинска рассказала, что днем на улице к ней подошла незнакомая женщина и сообщила, что на ней и ее родственниках наложена порча и для ее снятия нужно провести определенный ритуал со всеми имеющимися у нее денежными средствами. Она обнулила свой счет в банке, передала кровные незнакомке и больше не видела ни ее, ни денег.

"В отдел полиции "Центральный" УМВД России по Челябинску обратилась местная жительница, 1968 года рождения, с заявлением о хищении у нее денежных средств в размере более 1 миллиона рублей. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления", - говорится в сообщении.