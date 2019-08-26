В Ростовской области стартовал сев озимых культур

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 авг – РИА Новости. Сев озимых культур стартовал в северных районах Ростовской области в связи с благоприятными погодными условиями, сообщает правительство региона.

"Сегодня в донском регионе уже активно готовятся к севу озимых, а в некоторых хозяйствах северных районов даже засеяли первые гектары, используя благоприятные условия", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора Ростовской области Виктора Гончарова.

Он уточнил, что в целом во время осенней посевной кампании планируется засеять озимыми 2,5 миллиона гектаров под урожай 2020 года. В настоящее время под эту задачу подготовлено 87% посевных площадей. Кроме того, по его словам, впереди еще сбор урожая пропашных, овощных и поздних зерновых культур.

Урожай ранних зерновых и зернобобовых культур в Ростовской области в текущем году составил 11,17 миллиона тонн, что на 8% больше прошлогодних показателей (10,3 миллиона тонн в 2018 году). Средняя урожайность составила 33,7 центнера с гектара, что на центнер выше, чем в прошлом году. На 90% урожай нынешнего года состоит из высококачественного продовольственного зерна.

Как ранее сообщал журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев, добиться результата удалось благодаря "кропотливому труду наших селян, господдержке и внедрению научно-обоснованной культуры земледелия".