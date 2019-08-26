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РИА Новости
Ростовская область

В Ростовской области стартовал сев озимых культур

14:09 26.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСев озимых зерновых
Сев озимых зерновых
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Сев озимых зерновых. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 авг – РИА Новости. Сев озимых культур стартовал в северных районах Ростовской области в связи с благоприятными погодными условиями, сообщает правительство региона.
"Сегодня в донском регионе уже активно готовятся к севу озимых, а в некоторых хозяйствах северных районов даже засеяли первые гектары, используя благоприятные условия", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора Ростовской области Виктора Гончарова.
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В Ростовской области урожай ранних зерновых составил 11,14 миллиона тонн
Он уточнил, что в целом во время осенней посевной кампании планируется засеять озимыми 2,5 миллиона гектаров под урожай 2020 года. В настоящее время под эту задачу подготовлено 87% посевных площадей. Кроме того, по его словам, впереди еще сбор урожая пропашных, овощных и поздних зерновых культур.
Урожай ранних зерновых и зернобобовых культур в Ростовской области в текущем году составил 11,17 миллиона тонн, что на 8% больше прошлогодних показателей (10,3 миллиона тонн в 2018 году). Средняя урожайность составила 33,7 центнера с гектара, что на центнер выше, чем в прошлом году. На 90% урожай нынешнего года состоит из высококачественного продовольственного зерна.
Как ранее сообщал журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев, добиться результата удалось благодаря "кропотливому труду наших селян, господдержке и внедрению научно-обоснованной культуры земледелия".
Ростовская область остается в числе российских лидеров агропромышленного производства. По итогам 2018 года регион занял первое место в России по экспорту продовольственных товаров и сельхозсырья. Было экспортировано сельхозпродукции на сумму 5,4 миллиарда долларов, что на 32% больше, чем годом ранее. Основные позиции продовольственного экспорта в регионе занимают зерновые - 3,9 миллиарда долларов.
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Урожайность зерновых в Ростовской области превысила прошлогодний показатель
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