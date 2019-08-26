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РИА Новости

Эксперты узнали, сколько россиян не могут отказаться от питания в самолете

14:09 26.08.2019 (обновлено: 14:20 26.08.2019)
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© Depositphotos / eungchopanПитание на борту самолета
Питание на борту самолета
© Depositphotos / eungchopan
Питание на борту самолета . Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Сайт для поиска авиабилетов, отелей и проката автомобилей Skyscanner опросил более 1 тысячи россиян и выяснил, что 61% российских авиапутешественников не готовы отказаться от традиционного питания, которое предоставляется на борту самолета, сообщили в компании.
"Согласно результатам голосования, большинство респондентов (61%) не представляют авиапутешествия без традиционного бортового питания. Они воспринимают еду в самолете как особый ритуал и обожают в нем участвовать", - прокомментировали результаты опроса в Skyscanner.
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При этом четверть пассажиров (26%) признались, что равнодушны к перекусам во время полета и могут спокойно обойтись вообще без еды.
"Тех, кто против стандартных авиазавтраков, обедов и ужинов, и предпочитают брать на борт свою еду, оказалось всего 9%. И совсем уж мало (4%) любителей экспериментировать и заранее заказывать себе спецпитание. Некоторые путешественники также отмечали, что не в восторге от самолетной еды, но не настолько, чтобы отказываться от нее", - уточнили аналитики.
Дмитрий Хаванский, менеджер по развитию Skyscanner в России, напомнил, что на сайтах всех авиакомпаний есть детальная информация о том, какое питание ожидает пассажира и ожидает ли в принципе. "Кроме того, на многих рейсах есть совершенно бесплатная возможность заказа спецпитания. Среди вариантов меню – комплексы для вегетарианцев, детей, представителей различных религий и людей, придерживающихся определенной диеты. Сделать спецзаказ, как правило, можно не позднее, чем за два дня до вылета", - уточнил он.
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"Если говорить о бюджетных перевозчиках, стоит не забывать, что они предлагают еду либо за дополнительную плату, либо не кормят вообще. Однако бесплатную воду вы вправе попросить на борту любой российской авиакомпании (таков закон) – а в случае отечественного лоукостера пассажиру, который предоставит собственную термокружку, нальют даже горячую воду. Имейте в виду, что западные лоукостеры предоставлять воду бесплатно не обязаны", - также отметил Хаванский.
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