Эксперты узнали, сколько россиян не могут отказаться от питания в самолете

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Сайт для поиска авиабилетов, отелей и проката автомобилей Сайт для поиска авиабилетов, отелей и проката автомобилей Skyscanner опросил более 1 тысячи россиян и выяснил, что 61% российских авиапутешественников не готовы отказаться от традиционного питания, которое предоставляется на борту самолета, сообщили в компании.

"Согласно результатам голосования, большинство респондентов (61%) не представляют авиапутешествия без традиционного бортового питания. Они воспринимают еду в самолете как особый ритуал и обожают в нем участвовать", - прокомментировали результаты опроса в Skyscanner.

При этом четверть пассажиров (26%) признались, что равнодушны к перекусам во время полета и могут спокойно обойтись вообще без еды.

"Тех, кто против стандартных авиазавтраков, обедов и ужинов, и предпочитают брать на борт свою еду, оказалось всего 9%. И совсем уж мало (4%) любителей экспериментировать и заранее заказывать себе спецпитание. Некоторые путешественники также отмечали, что не в восторге от самолетной еды, но не настолько, чтобы отказываться от нее", - уточнили аналитики.

Дмитрий Хаванский, менеджер по развитию Skyscanner в России, напомнил, что на сайтах всех авиакомпаний есть детальная информация о том, какое питание ожидает пассажира и ожидает ли в принципе. "Кроме того, на многих рейсах есть совершенно бесплатная возможность заказа спецпитания. Среди вариантов меню – комплексы для вегетарианцев, детей, представителей различных религий и людей, придерживающихся определенной диеты. Сделать спецзаказ, как правило, можно не позднее, чем за два дня до вылета", - уточнил он.