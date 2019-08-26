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РИА Новости
Алтайский край

Барнаульский молочный комбинат вложил 500 млн рублей в маслосырзавод

13:54 26.08.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСыр
Сыр
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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БАРНАУЛ, 26 авг - РИА Новости. Холдинг "Барнаульский молочный комбинат" в декабре текущего года завершит второй этап реконструкции входящего в его состав Быстрянского маслосырзавода, общая стоимость вложенных инвестиций составляет 500 млн рублей, говорится в сообщении правительства региона.
По данным ведомства, в четвертом квартале на предприятие поступит новое оборудование, которое будет доставлено в Алтайский край из стран Евросоюза. Это позволит увеличить мощности по переработке молока в полтора раза с 200 до 300 тонн в сутки.

"Общий объем инвестиций вложенный в Быстрянский маслосырзавод составляет 500 миллионов рублей. По итогампервого этапа реконструкции на заводе проведен капитальный ремонт цехов и вспомогательных помещений, заменены старые коммуникации, трубопроводы, электрика. В результате мощности завода по переработке молока увеличены почти в 1,7 раза - до 200 тонн в сутки. В июне предприятие возобновило работу, приостановленную в ноябре 2018 года на время обновления производства", - говорится в сообщении.

Второй этап предполагает автоматизацию предприятия - изменения произойдут во всех технологических процессах от приемки молока до упаковки готового продукта. Автоматизация повысит контроль качества, сократит издержки и что самое главное - снизит трудозатраты персонала", - говорится в сообщении.
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Быстрянский маслосырзавод выпускает сыры "Витязь", "Российский", "Голландский", "Костромской", осенью планирует вывести на рынок новый вид продукции, все эти и другие сыры можно было продегустировать на традиционном празднике сыра, который состоялся в минувшие выходные Барнауле.
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Алтайский крайАлтайский крайБарнаулЭкономика
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