Барнаульский молочный комбинат вложил 500 млн рублей в маслосырзавод

БАРНАУЛ, 26 авг - РИА Новости. Холдинг "Барнаульский молочный комбинат" в декабре текущего года завершит второй этап реконструкции входящего в его состав Быстрянского маслосырзавода, общая стоимость вложенных инвестиций составляет 500 млн рублей, говорится в сообщении правительства региона.

По данным ведомства, в четвертом квартале на предприятие поступит новое оборудование, которое будет доставлено в Алтайский край из стран Евросоюза. Это позволит увеличить мощности по переработке молока в полтора раза с 200 до 300 тонн в сутки.

"Общий объем инвестиций вложенный в Быстрянский маслосырзавод составляет 500 миллионов рублей. По итогампервого этапа реконструкции на заводе проведен капитальный ремонт цехов и вспомогательных помещений, заменены старые коммуникации, трубопроводы, электрика. В результате мощности завода по переработке молока увеличены почти в 1,7 раза - до 200 тонн в сутки. В июне предприятие возобновило работу, приостановленную в ноябре 2018 года на время обновления производства", - говорится в сообщении.

Второй этап предполагает автоматизацию предприятия - изменения произойдут во всех технологических процессах от приемки молока до упаковки готового продукта. Автоматизация повысит контроль качества, сократит издержки и что самое главное - снизит трудозатраты персонала", - говорится в сообщении.