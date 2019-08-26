СК завел дело на 17-летнюю девушку после убийства матери и сестры в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 26 авг - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело в отношении 17-летней жительницы Шелковского района Чечни по подозрению в убийстве матери и старшей сестры, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ по Чечне.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 17-летней жительницы станицы Гребенская Шелковского района, совершившей убийство своей матери и старшей сестры… по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 23 августа 2019 года в 03.00 в ходе ссоры подозреваемая нанесла несколько ножевых ранений сестре, а также матери, пытавшейся заступиться за старшую дочь. От полученных ран 27-летняя сестра и 53-летняя мать подозреваемой скончались на месте.

Сообщается, что девушка проживала с родителями и старшей сестрой в частном доме и "на протяжении длительного времени испытывала неприязненные отношения к сестре".