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РИА Новости
Культура

Продюсер "Гарри Поттера" снимет сериал про темную сторону соцсетей

14:53 26.08.2019
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© AFP 2019 / Chris DelmasПродюсер Дэвид Хейман
Продюсер Дэвид Хейман
© AFP 2019 / Chris Delmas
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Netflix планирует снят сериал-триллер Clickbate ("Кликбейт") про опасности социальных сетей при участии продюсера фильмов о Гарри Поттере Дэвида Хеймана, сообщает Endadget.
Лента расскажет о растущем разрыве между реальными людьми и их сетевыми профилями. Состав актеров, дата премьеры и другие подробности пока не разглашаются. Режиссером и сценаристом выступит австралиец Тони Эйрс.
Он надеется, что фильм "завоюет популярность и окажет влияние" на зрителей, несмотря на то, что о социальных сетях снято уже много работ.
Эйрс известен по проектам "Потерянные", "Сбой", "Раненый змей" и "10 мгновений судьбы". Дэвид Хейман, помимо картин о "Гарри Поттере", продюсировал "Однажды… в Голливуде" и "Брачную историю" со Скарлетт Йохансон.
Кадр из фильма Гарри Поттер: Кубок Огня
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