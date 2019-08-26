Продюсер "Гарри Поттера" снимет сериал про темную сторону соцсетей

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Netflix планирует снят сериал-триллер Clickbate ("Кликбейт") про опасности социальных сетей при участии продюсера фильмов о Гарри Поттере Дэвида Хеймана, сообщает Endadget.
Лента расскажет о растущем разрыве между реальными людьми и их сетевыми профилями. Состав актеров, дата премьеры и другие подробности пока не разглашаются. Режиссером и сценаристом выступит австралиец Тони Эйрс.
Он надеется, что фильм "завоюет популярность и окажет влияние" на зрителей, несмотря на то, что о социальных сетях снято уже много работ.
Эйрс известен по проектам "Потерянные", "Сбой", "Раненый змей" и "10 мгновений судьбы". Дэвид Хейман, помимо картин о "Гарри Поттере", продюсировал "Однажды… в Голливуде" и "Брачную историю" со Скарлетт Йохансон.
3 июля, 18:00КультураНачата работа над сериалом про Гарри Поттера