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РИА Новости
Культура

Рената Литвинова поздравила Земфиру с днем рождения

13:38 26.08.2019 (обновлено: 15:06 26.08.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Земфира на премьере музыкального фильма режиссера Ренаты Литвиновой "Зеленый театр в Земфире"
Певица Земфира на премьере музыкального фильма режиссера Ренаты Литвиновой Зеленый театр в Земфире
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Актриса и режиссер Рената Литвинова на своей странице в инстаграме поздравила Земфиру с 43-летием, назвав ее любимым композитором и певицей.
"Любимый композитор и певица, будь счастлива! Скользи!", - написала она подруге.
Фанаты организовали красивую праздничную акцию на одной из смотровых площадок Москвы. Они танцевали под музыку любимой исполнительницы и развернули плакат с портретом певицы и поздравлением с днем рождения.
"Мы желаем, чтобы вы всегда ощущали ту любовь, уважение и трепет, которые так много людей чувствуют каждый день. Будьте счастливы! Мы очень любим вас, и это навсегда", - написали поклонники рок-звезды на странице в инстаграме ее фан-клуба.
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