Росздравнадзор проверит тюменскую больницу, где врачи не приняли пациентку

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Росздравнадзор проверит больницу в Тюмени после информации СМИ о том, что врачи медучреждения отказались госпитализировать пациентку с отеком Квинке, сообщается на сайте ведомства.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу начал проверку ФГБУ "Западно-Сибирский медицинский центр" ФМБА России (город Тюмень), где по сообщениям СМИ, пациентке с отеком Квинке было отказано в госпитализации", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, инцидент произошел утром 25 августа. У жительницы Тюмени началась сильная аллергическая реакция, медики скорой помощи сделали ей укол и доставили в больницу. В медучреждении девушку не приняли, сославшись на окончание смены, уточнили в региональном управлении СК РФ, после чего пациентка была доставлена в областную больницу на улице Котовского. Тюменские следователи начали проверку информации.